かまいたち山内、番組内の“重大ミス”に大呆れ！スタッフを公開説教「大問題だと思ってます」

かまいたち（山内健司、濱家隆一）が体を張ってさまざまな企画に“ガチ”で挑む人気番組『かまいガチ』。

1月7日（水）の同番組では、昨年の放送で番組スタッフが犯した“ありえないミス”が発覚した。

「かまいガチ2025年の5大ニュース」と題したこの日の放送。timeleszのメンバーが参戦した「ちょうど5キロ太るねん」や、吉沢亮と眞栄田郷敦が登場した「達成したら即帰宅するねん」など、2025年の名場面を振り返っていく。

そんななか、この日の最後のトピックは「山内、番組6年目にしていまだに名前を間違えられる」。

【映像】かまいたち山内、番組スタッフの“大失態”に怒り「大問題だと思ってます」

これに山内は「大問題だと思ってます」と切り出し、「気づいてる人少なかったのかな。ネットではあんまり話題になってなかったけど、やっぱりびっくりです」と怒りを露わにした。

というのも、昨年放送された「あの頃のラブレター歌謡祭」という企画の際に、山内の名前テロップが「山内健一」と表記されていた。

実際は「健司」だが、過去に「健二」と間違えられたことはあったそう。しかし、今回のようなミスは初めてのことで、「これはもう全然違う」と呆れる。

濱家は「俺もオンエアを見てて何も思わなかった」と気づかなかったというが、山内は「（スタッフの）チェックとかないのかな？」「プロデューサーは気づいてなかったんですか？」と公開説教し、モヤモヤが収まらない。

番組プロデューサーいわく、何人ものスタッフで何度も映像をチェックしているものの、それでも今回のミスは見つけられなかったとのこと。必死の弁解に山内は「すごい突破の仕方、してるやん」と苦笑いしていた。

すると、濱家は「健一でも通っちゃうお前が悪い」と山内自身にも非があったと指摘する。これに山内は「（ミスが）放送までたどり着くかどうか検証する企画をやるか。いろんな引っかからないとあかん部分を作りまくって、それがどこで止められたかとか…」と、今回のミスから新たな企画を思いつき、スタジオを沸かせた。