M-1王者2人が「天才」「神の子」とピン芸人を絶賛「なんであんなに奇跡が何回も起きるんだよ」

さまざまな人の本音に対し、MCのウエストランド・井口浩之ととろサーモン・久保田かずのぶが本音で斬り込む、赤裸々音声バラエティ『耳の穴かっぽじって聞け！』。

1月5日（月）に放送された同番組では、MCの2人が2026年に本音を聞きたいゲストをそれぞれプレゼンした。

井口が「天才だと思う」というある芸人の名前を挙げると、久保田も「神の子ども」と絶賛し…。

【映像】井口＆久保田が2026年に番組に呼びたい5人

今回は「2026年に本音を聞いてみたいキャスティングプレゼン」と題し、井口と久保田が話を聞きたいゲストをプレゼンするという企画を実施した。

全部で5人が挙がったが、そのなかに狩野英孝の名前があった。

井口は狩野を「天才だと思う。ずっと面白い」と絶賛。そのうえで「とにかく愛され力がすごいじゃないですか」と続けると、「結構なことしましたらからね。でも芸人仲間も好きだし、スタッフさんからも愛されてるし、見ている人からも愛されてる」とスキャンダルがあっても必ず復帰していることについて触れた。

久保田も「なんか守られてるよな、ずっと。すごいよな」とうなずきつつ、「ちゃんと大喜利とかも強い」とその実力も評価する。

さらに井口は「YouTubeでゲーム配信してもめちゃくちゃバズって。一生懸命やってるだけなのにとんでもない奇跡みたいなのが起きて」と狩野の運の良さに言及。笑いながらも「なんであんなに奇跡が何回も起きるんだよ！」と悔しそうに語気を強めた。

すると久保田が「神の子どもやねん」と一言。狩野の実家が神社であることと結びつけた久保田に井口が「やっぱそういうのあるんですかね」と聞くと、久保田は「だから守られてる」と持論を述べた。

さらに久保田は「神社のトイレが詰まったときにも、ずっと1人でトイレの処理をしてたらしいよ」と狩野の一面を明かす。そして「そういう聞いたことないエピソードがバンバン出てきたりするから」と、出自も含めて狩野の魅力だと語った。

とはいえ、井口が「狩野家の歴史と狩野さんの人生について聞きたい」と話すと、「いやファミリーヒストリーでやれや！」とのツッコミも忘れなかった。