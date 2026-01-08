【すき家】人気商品が最大50円引き！期間中何度でも使えるクーポンをアプリで配信中《18日まで》

すき家は、2026年1月7日から18日まで、公式アプリ限定で「1月得すきクーポン」を配信しています。

冬に食べたい鍋定食が50円引きに！

時間限定で販売している夜すき商品・朝食商品と、鍋定食がお得になるクーポンが配信中です。

・朝食商品 50円引き

対象の朝食メイン商品が50円引きになります。

クーポンが利用できるのは 1月7日9時から18日10時59分まで、商品提供時間は朝の5時から11時までです。

モーニングサイド商品、朝食を販売していない店舗、デリバリーは対象外です。

・鍋定食商品 50円引き

人気の鍋定食も50円引きで楽しむことができます。

クーポンが利用できるのは 1月7日9時から18日23時59分までです。対象は「牛すき鍋定食」「牛・旨辛豆腐鍋定食」「白髪ねぎ牛すき鍋定食」「白髪ねぎ牛・旨辛豆腐鍋定食」。

鍋定食を販売していない店舗やデリバリーは対象外です。

・夜すき商品 30円引き

さらに、夜すき商品が30円引きになるクーポンもあります。

利用できる期間は1月7日17時から18日23時59分で、商品提供時間は17時から翌朝5時までです。

対象商品は「元祖Wセット」ほか全4種。

夜すき商品を販売していない店舗とデリバリーは対象外です。

すき家公式アプリ上で対象商品を選択・決済、または店頭での会計時にすき家公式アプリからクーポンを提示すれば、割引が適用されます。クーポンは1回の会計で3個まで利用でき、期間中は何度でも利用可能です。

Sukipassとの併用はできません。また、株主優待券、お食事券、レシートアンケートクーポン、ZSC特別クーポンは、店頭での会計でのみ併用可能。すき家公式アプリで会計の場合は併用できません。

詳しくは公式サイトから確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部