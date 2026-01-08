ギャガ株式会社新設のアートハウス映画レーベル「NOROSHI」配給作品の第2弾となる『Sound of Falling（英題）』が、『落下音』の邦題で4月3日に公開されることが決定。あわせて本ポスタービジュアルと特報映像が公開された。

参考：第96回アカデミー賞国際長編映画賞ペルー代表 『少女はアンデスの星を見た』12月20日公開

本作は、1910年代のアルマ、1940年代のエリカ、1980年代のアンゲリカ、そして現代のレンカ――4つの異なる時代を生きる4人の少女たちが、同じ土地で体験する不可解な出来事を描いた百年にわたる映像叙事詩。監督を務めたのは、長編2作目にして第78回カンヌ国際映画祭コンペティション部門入りを果たした、ドイツ出身の新鋭マーシャ・シリンスキ。そして、カンヌ初参加ながら審査員賞を受賞、さらには第98回アカデミー賞のドイツ代表にも選出された。

1910年代、アルマは同じ村で、自分と同じ名を持つ幼くして死んだ少女の気配に気づく。1940年代、戦争の傷跡が残る中、エリカは片足を失った叔父への抑えきれない欲望に気づき、自らの得体のしれない影に戸惑う。1980年代、アンゲリカは常に肌にまとわりつく“何か”の視線に怯えていた。そして現代、家族と共に移り住んだレンカは、自分の存在が消えてしまいそうな孤独感に徐々に侵食されていく。百年の時を経て響き合う彼女たちの“不安”が、この北ドイツの農場を静かに覆いつくしていく。彼女たちが目撃したものとは、いったい何だったのか。

公開された特報は、心に静かなざわめきを残す“不安”そのものを切り取ったような映像となっている。周囲の時間が停止したかのような空間で、すべてを見透かすように視線を据える喪服の少女。そこにフラッシュバックのように交錯する4つの時代と4人の少女たちの重なり合う記憶、ノイズのように響くサウンドデザインが、不穏な気配をいっそう際立たせていく。

あわせて公開された本ポスターは、ある葬儀の場を舞台に、周囲の大人たちが時空の歪みに呑み込まれたかのように不安定な姿で立ち尽くすなか、少女アルマだけが鮮明な輪郭を保ち、“あるもの”へと視線を向ける瞬間を捉えている。

（文＝リアルサウンド映画部）