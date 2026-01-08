MLBのトロント・ブルージェイズは1月6日、公式Xを更新し、今季から同球団でプレーする岡本和真（29）のサプライズ動画を公開した。投稿では「サプライズ！ 岡本和真参上！」とつづり、新加入をユーモラスに伝えている。

動画では、トンネルのような形状の滑り台を滑り降りてきた岡本が、そのまま両腕を高く掲げてガッツポーズ。上下黒のカジュアルな装いで、やや照れたような笑顔を浮かべる様子が映し出されている。入団発表とは思えない演出ながら、岡本らしい人柄がにじむシーンとなっている。

【画像】滑り台から登場した岡本（画像はトロント・ブルージェイズ公式Xより引用）

この投稿には、Xユーザーから「これは入団じゃなくて、幼稚園の入園式でしょ」「やっぱり和真選手は和真選手のままだわ こんな風でもやる時はやる選手なのでファンに愛されると良いな」「Lol! Love this!! 」「子供が滑ってくると思ったら、めっちゃでかい子きたな」といった声が寄せられている。

関連投稿：https://x.com/bluejays/status/2008258417362694522