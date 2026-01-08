朗希、2点リードの9回に登板も…ピンチ迎えたドジャースは【クイズ】

佐々木朗希はドジャース2点リードの9回に登板したが、1点を返されマウンドを降りた。さて、ドジャースはこのピンチを乗り切ることが出来たのだろうか。プレイバックで振り返ってみよう。

朗希、2点リードの9回に登板も…ピンチ迎えたドジャースは辛勝【プレイバック】

※以下、2025年10月14日に公開した記事を再編集した内容です。

リーグチャンピオンシップシリーズ

開催：2025.10.14

会場：アメリカンファミリー・フィールド

結果：[ブリュワーズ] 1 - 2 [ドジャース]

MLBのリーグチャンピオンシップシリーズ（ナ・リーグ）が10月14日に行われ、アメリカンファミリー・フィールドでブリュワーズとドジャースが対戦した。ドジャースの大谷翔平はこの試合で2打数無安打、佐々木朗希はドジャース2点リードの9回に登板したが、1点を返されマウンドを降りた。

ドジャースは6回表、4番 フレディ・フリーマンのホームランで先制。9回表には1アウト満塁の場面で、押し出しの四球で1点を追加する。

2点リードで迎えた9回裏、佐々木朗希がマウンドに上がる。この回先頭の7番 ケーレブ・ダービンをサードポップフライに打ち取るが、続く8番 アイザック・コリンズには四球、9番 ジェーク・バウアーズにはツーベースヒットを浴びる。1アウト2、3塁の場面で1番 ジャクソン・チョウリオの犠牲フライで1点を返されたところで、ブレーク・トライネンにマウンドを譲った。

トライネンは3番 ウィリアム・コントレラスに四球を与え満塁としたものの、4番 ブライス・チュラングを空振り三振に仕留め試合を締めた。試合はドジャースが1対2で勝利した。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載