大会名：ロッテ選手権

期間：10/1～4

コース：ホアカレイCC

ヤード：6566

パー：72

渋野 日向子 ロッテ選手権の戦績、順位は？

※この記事では、10/1～4に開催されたロッテ選手権での渋野の戦績や順位を振り返ります。

ロッテ選手権が10/1～4、ホアカレイCC（6566ヤード、パー72）で行われた。渋野 日向子は初日59位タイでスタート。第2ラウンドは74位タイで大会を終えた。各ラウンドの詳細は以下の通り。

第1ラウンド：5バーディ・2ボギー・1ダブルボギーの71、トータル71で首位と7打差の59位タイ

第2ラウンド：2バーディ・1ボギー・1ダブルボギーの73、トータル144で首位と15打差の74位タイ

ロッテ選手権 とは？

ハワイで開催されるLPGAツアー公式戦で、初開催は2012年。2022年に渋野 日向子が2位に入っている。今大会は韓国のファン ユミンが通算17アンダーで優勝し、賞金450,000ドルを獲得した。日本勢は勝 みなみが3位、岩井 明愛が4位タイに入った。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載