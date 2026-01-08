週刊アンケート：【結果発表】データ復元ソフト・サービス、使ったことある？
週刊アンケート：【結果発表】データ復元ソフト・サービス、使ったことある？
イラスト：飯田ともき
12月25日（月）から1月5日（月）まで実施したアンケート、「データ復元ソフト・サービス、使ったことある？」の回答編です。
選択項目 投票数 ある 190 ない 185 合計 375
◇
お寄せいただいたコメントを一部抜粋して掲載します。
ある microSDのデータが読み込まず。せっかくの旅行映像がオシャカになりそうだったので藁にも縋る思いで復元ソフトを利用しました。 復旧費6万円。数ヶ月かけた編集作業を一からやり直すのは勘弁してほしい思いで利用 RAIDで論理破壊があった時に利用。まずは無料版で試して、行けると思ったアプリを購入し、実際助かったことがあります。 サンディスクの並行輸入品を買うと付いてくる。1年ライセンスなのでキーを保管しておき、使うときにアクティベーションする。 HDDを認識しなくなったとき、データを取り出すために神に祈る思いで使った。 十数年前、初めての海外旅行から帰国し、写真をPCに取り込んでいたときのこと。急にメモリーカードが認識されなくなり、抜き挿ししていたら（今思えばこれがよくなかったのかも）ファイルシステムが壊れちゃいました。復元ソフトを使って何とか大部分を救出できてほっとしました。今では、旅行中は毎晩ホテルでその日撮影した写真を別のメモリーカードにコピーしています。 買ったばかりのSDカードなのに撮影したその日の夜にPCでうまく読み込みできないことがあって、データ復元ソフトを使用し、無事復元できました。なにもしないよりはお守り代わりでインストールする意味はあると思います 人間は間違う生き物，誤って消してしまうことはあるのでリカバリーソフトはいざという時に役立ちます。 写真が8TB近く入ったバックアップ用HDD2台のNTFSが同時に飛びまして。物理的には無傷だったのでデータ復元ソフトを購入してデータを復元、新規HDDに再構築。3週間位かかりました。 RAID装置が壊れて写真データのHDDが読めなくなった時に使いました。JPEGは読めたけどRAWは復活できなかったです 2度、RAID5のNASを業者にサルベージしてもらいました。復旧されたデータの日本語フォントは全て文字化けしていたので、それ以来ファイル名は半角英数です。 間違ってフォーマットして10年分の家族の記録が消えた 常にPCに常備してます。ホントに役立った事も1度有るし、何が有ってもリカバリー出来る様にしとくのはプロとして当然の事だと思ってるので。もちろんそうならない様に気をつける事がもっと大事。 Lightroomの保存先のmac用HDDが逝ったとき、Seagateの復帰サービス（英語チャットで交渉が必要）でオランダまで送って2ヶ月かかりましが、送料、代替機を含めて完全無料だったので。 外付けハードディスクドライブを机から落として、バックアップしていたデータが読めなくなった。データ復元業者に調査依頼した（だけ）でまず数万円。復旧可能性ありだが、最終的に復旧できなくても、さらに数万円とのこと。進めてもらったが結局復旧できず。地獄を見る思いがした。 カード（旧Lexerだったかsandiskだったか…）に付属してきた無料のソフトだったけどそれなりに復旧できて助かった モデルさんが気に入らない写真を勝手に消したので、復旧させた ふふふ……大枚叩いてSSDのデータ復旧してもらったことがありますぜ。バックアップは大切だぞ!!
ない 趣味でしか使ってないから。 一応、手元のSSD HDDとクラウドに置いてあるから。しかもメモリーカードもそのまま取ってある 幸いなことにこれまで勝手にデータが消えるという目に、実際に遭遇したことがないです。それでも、デュアルスロット機を使う場合は、両方のメディアに同一書き込みをして、保険をかけるようにしています。 気に入った写真はプリントするので 大事なデータは複数箇所に保存してあるので。 データが消えた/消した事がありません。バックアップはRAID1＋外付けHDDで多重化しています。 撮影済みメモリーカードのデータ消失は無かった（使用前又は転送後にカードがダメになったのみ）。PCの方は大容量HDDとSSDでダブル保存＋時々BDにもコピーする。でも何年保存出来るか？不明で一番安全なのはプリント。 一度誤ってデータを消去した経験から、撮影当日もしくは翌日に必ずメインとバックアップHDDの両方に保存しています。 学校関連の請負撮影始めて、データの消失は、最悪で損害賠償請求になる可能性が出てきた。その時にボディはWスロット機に買い替え、また撮影終了後は、直ぐに複数個所へのバックアップを実行している。そういった出来る限りの対策取ってるので、幸いにも使った事はありません。 25年以上デジカメを使ってるが、必要になったことはない。 多少高価でも、信頼性の高いメディアを使っているからかな？ 消えたものは仕方ないじゃないですかー（受容・諦め） HDD、CD-R、DVD-R、バックアップは万全であります！ これまでのところはラッキーな人生。