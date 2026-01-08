伏せをするコーギー


【写真を見る】こんな可愛い荷物ある！？登校準備OKと思ったら「何やら紛れ込んでいる」愛犬

朝の登校前、玄関で撮られた何気ない一枚がSNSで話題になっています。

写っているのは、娘さんと一緒に並ぶ愛犬のコーギー。

投稿は"10万いいね"を超える反響を呼びました。

いったい、どんな写真なのでしょうか。

■荷物に擬態するコーギー

「何やら紛れ込んでいる」というコメントとともにXに投稿されたのは、娘さんが玄関で靴を履いている一コマ。

一見すると、何の変哲もない日常のワンシーンですが、実はランドセルに紛れて、もふもふのコーギーが自然に溶け込んでいるのです。

投稿したのは、Xユーザーのkogi_musu（@kogi_musu）さん。

10歳のコーギー「グリコちゃん」と娘さんの日常を発信しています。

まるで食パン！？のようなグリコちゃんの後ろ姿に、コメント欄には、「一緒におでかけしたいの？」「大きいいなり寿司」「娘さんのお昼ごはん？」「冬用のモフモフバッグ」と、多数のコメントが寄せられました。

投稿主さんによると、「朝、娘が登校前に靴を履いているところにやって来て、ランドセルと娘の間に入りちょうど下を覗き込んだ場面でした」と状況を教えてくださいました。

このまま学校に連れて行きたくなっちゃう可愛さです！

■人が大好きなグリコちゃん！

投稿主さんは、今回の反響について、

「予想以上にたくさんの方から反響があり、とても驚きました。家族も驚いていて、特に夫がとても喜んでいました」と当時の気持ちを語ってくれました。

さらに、

「グリコは人が大好きなので、一緒に登校して、ほかのお子さんたちにも撫でてもらいたかったのかもしれません」

と、グリコちゃんの気持ちを想像してくれました。

今回のような可愛らしい出来事は、実は普段はあまり見られず、グリコちゃんは基本的に無関心なのだそう。

ただ、気が向いたときには、脇の下から潜り込んだり、背中に乗ったりすることもあるといいます。

■娘さんと姉妹のような関係

普段のグリコちゃんは、のんびりな性格。

ワンコには強気ですが、実は怖がりな一面もあるそうです。

人が大好きで、初対面の方にも自分から近づいて撫でてもらうことも。

投稿主さんは、

「グリコが1歳の頃に娘が生まれて一緒に育ってきたせいか、性格もどこか似ていて、姉妹みたいだなと思うことがあります」

と、微笑ましい関係性を語ってくれました。

そんなグリコちゃんと娘さん。お互いに無関心のときもあれば、くっ付いて過ごすこともあるそうです。

最近のエピソードについて伺うと、投稿主さんは次のように教えてくれました。

「娘がお菓子やご飯を食べている時は全く近寄らないのに、ミカンを食べてるときだけ娘の横に座って、ミカンを食べる娘をひたすら見つめていました。

全く気にせず黙々と食べる娘と、真顔で無言で圧をかけるグリコが対照的で面白いなと思いました。その時のグリコの何とも言えない切ない顔が可愛いかったです」

日常の何気ない一瞬からも、2人の距離感や関係性が伝わってきますね。

kogi_musu（@kogi_musu）さんのXでは、そんな姉妹のような2人の様子を見ることができます。

ぜひ、覗いてみてくださいね♪

文＝早川みどり