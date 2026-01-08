女性は 「がんばる」を卒業しよう。新年を機に変えたい「運を育てる」習慣とは

星野書房は2025年12月24日、しまざきりえ氏による書籍『運を育てる』（1,980円）を、全国の書店にて発売しました。

■絵本のようなデザインで人生を整え直すヒントを紹介

本書は、新年や新学期を前に、仕事・家事・育児を抱えながら生きる女性が、自分を後回しにせず、暮らしと人生を整え直すことで心と人生の流れを上向きにしていくためのヒントが満載の書籍です。

かわいらしいイラストとともに、１ページ１ページごとにストーリーを感じられる絵本のようなデザインで綴られた、大切な人への贈り物にしたくなる一冊です。

■ 「がんばる」を卒業し、自分の内なる“宝石”を輝かせる新習慣を提案

「新年・新生活を機に生活習慣を変えたい」と考える人は多いものです。

かつて著者は、美容師から独立し、美容室、エステ、ブライダルと事業を拡大するなかで、「努力すれば報われる」と自分を追い込んでいました。しかし、その限界を感じたときに著者を支えていたのが「運を育てる」習慣です。

このメソッドを実践した結果、わずか5坪のネイルサロンが広告なしで月間890人を集客。さらに全国の商業施設から出店依頼が届くなど、努力の枠を超えた「運の循環」を体験しました。その後、「未来をつくっていける女性を増やしたい」という想いのもと、全国でイベントを主宰。

本書は、独立・多角経営を行う著者が、自身の人生を変えた「運を育てる魔法」を体系化した、現代の女性に贈るセルフケア＆バイブルです。みなさんもぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。

■書籍概要

書籍名：運を育てる

著者：しまざきりえ

価格：1,980円

発売日：2025年12月24日

発行：星野書房

（フォルサ）