中川翔子がリサとガスパールにまさかの“お年玉サプライズ”！「リサとガスパール POP UP マルシェ in GINZA」開催中
日本語版出版25周年を迎えたリサとガスパールの世界を丸ごと楽しめる「リサとガスパール POP UP マルシェ in GINZA」が、2026年1月5日から松屋銀座(東京都中央区銀座)の8階イベントスクエアでスタートした。初日のオープニングイベントには、タレントの中川翔子さんが艶やかな着物姿で登壇。リサとガスパールも会場に駆けつけ、笑顔と笑い声が絶えないひとときとなったイベントの様子をレポートする。
【写真】リサとガスパールのぬいぐるみを抱いてニッコリする中川翔子さん
■「これで豪遊してください！」しょこたんからのお年玉にリサとガスパールも大喜び
新年にふさわしい深紅の着物姿で登場した中川さん。「あけましておめでとうございます！今日はリサとガスパールに会えるのを楽しみにしてきました」と笑顔を見せると、リサとガスパールもうれしそうに体を揺らして大歓迎。
「頭、撫でていいですか？」と尋ね、リサの頭に触れると「もふもふがたまら〜ん！こんな手触りだったんだね」と興奮気味の中川さんが、ここでまさかのサプライズ。「リサとガスパールは小学生なので、これをもらったらうれしいかなと思って」と取り出したのは、なんと巨大なお年玉袋！
「私からリサとガスパールにお年玉でございます。せっかく日本に来てくださったので、ぜひこれで豪遊してください(笑)」と手渡すと、会場は大きな笑いに包まれた。
■双子育児は毎日がハプニング！「ひゃー、最悪！」の連続だとか
2025年9月に双子の男の子を出産し、ママになったばかりの中川さん。リサとガスパールの絵本には、失敗した時に「ひゃー、最悪！(Catastrophe!)」と叫ぶお決まりの展開があるが、これに深く共感しているという。
「毎日が『ひゃー、最悪！』の連続です…。ワンオペの瞬間に限って二人同時にギャン泣きが始まると、まさにダブルオーケストラ(笑)。物理的に腕があと8本欲しい！」と、双子育児の壮絶さをユーモアたっぷりに披露。
「やっと泣き止んだと思ったらピンポンが鳴ってまた泣いて、おむつを替えようとしたらおしっこの噴水が飛んできて…、まさに『ひゃー、最悪！』。でも、絵本の中のリサとガスパールもトラブルを楽しんでいるように、私も『最悪』と言いながら全部をおもしろがれるようになりました。母としての強さですね」と、絵本の世界観と自身の日常を重ね合わせ、ポジティブなママの顔をのぞかせた。
■原画の迫力に圧倒！コラボカレーの“赤いマフラー”にも釘付け
本イベントの目玉は、原作者ゲオルグ・ハレンスレーベン氏が今回のために描き下ろした、世界初公開の原画25点の展示・販売だ。自身も絵を描く中川さんは、「原画は大好物(笑)。1枚1枚、油絵で描かれていることも驚きなんですけど、生で見ると光の角度によって筆の軌跡とか描いた方の生きた証がしっかり堪能できる。それがうれしくって…」と大興奮。「貯金をはたけば買えるかも…⁉」と、本気で原画購入を検討する場面も。
また、会場で販売される約600点のグッズやコラボカフェメニューにも興味津々。「爆買いしてしまいそうな予感しかない」とつぶやきつつ、特に注目したのがベビーグッズ。「『離乳食フードカッター』や『はじめてのスプーン＆フォーク』なんて、今日買って帰りたい！」と、ママ目線でのグッズ選びに目を輝かせていた。
コラボカフェが大好きだという中川さんは、リサをかたどったカレーに目をやると、「このカラフルカレー、かわいすぎる！福神漬けがリサの赤いマフラーになってる！」と、細かいポイントにいち早く反応。「最近お腹が空いて仕方がないので、コラボメニューは全部頼みます！」と宣言していた。
最後に「原画は本当に迫力があるので必見です！ルーヴル美術館までは難しくても『松屋銀座』ならみんな来られますよね！本棚にあるだけで毎日がカラフルになるリサとガスパールの世界を、ぜひ会場で楽しんでください」とメッセージを送った中川さん。「母になって世界の見え方が変わった」と語る彼女は、「今は育児もあって引きこもりがちになっちゃうんですけど、この絵本のおかげで、世界中を旅しているような気分になれるんです」と付け加え、なかなか遠出ができない子育て中のママだからこそ感じる、絵本がくれる“心の旅”の豊かさを噛み締めながら、温かい笑顔でイベントを締めくくった。
「リサとガスパール POP UP マルシェ in GINZA」は、2026年1月19日(月)まで、松屋銀座8階イベントスクエアにて開催中。入場は無料。25周年という記念すべき節目に、銀座に現れたリサとガスパールのマルシェ。原画の優しいタッチとキュートな二人の世界に包まれて、心温まる新年のスタートを切ってみては？
取材・文＝水島彩恵
撮影＝島本絵梨佳
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Anne Gutman & Georg Hallensleben / Hachette Livre
