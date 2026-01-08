¡Ø¥Æ¥Ë¥×¥ê¡Ùºî¼Ô¤ÎÀµ·î¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¥Í¥Ã¥È¾×·â¡¡ÇÏ¤òÉÁ¤¡Ö²èÎÏ¤ä¤Ð¤¤¡×¡ÖÇÏ¾å¥Æ¥Ë¥¹¤â¤¦°ì²ó¤·¤Æ¡×
¡¡Ì¡²è¡Ø¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ¡Ù¸¶ºî¼Ô¡¦µöÈå¹ä»á¤¬7Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢¤ªÀµ·î¥¤¥é¥¹¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û²èÎÏ¤¹¤´¤¤¡ª¡Ø¥Æ¥Ë¥×¥ê¡Ùºî¼Ô¤¬ÉÁ¤¤¤¿ÇÏ¤Î¥¤¥é¥¹¥È
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¥ê¥ç¡¼¥Þ¤ÈÇÏ¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¿·Ç¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª2026Ç¯¤â¿·¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ¤È°¦¤·¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Ã£¤òµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤³¤ì¸«¤Æ»×¤¤½Ð¤·¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢ÇÏ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¥Æ¥Ë¥¹¤·¤Æ¤ë¥·¡¼¥ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©¡©ÇÏ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¥Æ¥Ë¥¹¡×¡Ö¸áÇ¯¤À¤«¤é²¦»Ò¤ÈÇÏ¾å¥Æ¥Ë¥¹¤â¤¦°ì²ó¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¤ªÇÏ¤µ¤ó¤È¥ê¥ç¡¼¥Þ¤Á¤ó¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡¡µöÈå¹äÀèÀ¸¤¬ÉÁ¤¯¤ªÇÏ¤µ¤ó¹¥¤¡×¡ÖÇÏ¤Î²èÎÏ¤ä¤Ð¤¤¡×¡Ö¥¦¥Þ¤¹¤®¤ó¤À¤í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ¡Ù¡Ê¥Æ¥Ë¥×¥ê¡Ë¤Ï1999Ç¯¤«¤é2008Ç¯¤Þ¤Ç¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¡¢09Ç¯¤«¤éÂè2¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¿·¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ¡Ù¤¬¡Ø¥¸¥ã¥ó¥×¥¹¥¯¥¨¥¢¡Ù¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Î¥Æ¥Ë¥¹Ì¡²è¤¬¸¶ºî¡£Ãæ³ØÀ¸¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦±ÛÁ°¥ê¥ç¡¼¥Þ¤¬Ãç´Ö¤È¤È¤â¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
