高橋みなみが自身のSNSを更新し、髪を切ってイメチェンした姿を披露した。

■高橋みなみがイメチェン「やっと切った！！！！」

【写真】「やっと切れましたー！」とバッサリカットしてボブヘアになった高橋みなみ

昨年末はAKB48のOGとして『第76回NHK紅白歌合戦』をはじめ、『CDTVライブ！ライブ！年越しスペシャル』や多くの音楽番組に出演し、多忙な日々を送った高橋。

高橋は、Instagramにて「AKB48 20周年は絶対ポニーテール！！と意気込んで伸ばし続けた髪の毛 やっと切れましたー！久しぶりの長さ スッキリ」と綴り、ロングヘアをバッサリと切りイメチェンした姿を披露。ニューヘアスタイルは、肩より少し短めのぱっつんボブスタイルだ。このニューヘアに対して、SNSでは「久々のショート！」「バッサリ切りましたね」「最強に似合ってます」と大好評の声が集まっている。

しかし、それ以上にファンを騒然とさせたのが、もう1枚の写真で披露された衝撃のスマホケースの存在だ。鏡越しに自撮りをする高橋の手には、巨大なハート型のスマホケースを見ることができる。このあまりにも大きなサイズに対して「現役時代につけていたリボンよりデカい」「スマホカバーでかすぎる」「スマホケースが巨大化してる」「デカすぎて武器になりそう」「スマホケースのデカさに目がいく」といった声が殺到した。

■衝撃のどデカスマホケース！高橋本人も困惑を隠せず…

この予期せぬ盛り上がりをさらに加速させたのが、高橋のスタッフ公式Xの更新だ。帰りのエレベーターを待ちながら電話していたたかみな氏です。皆さんも（我々も?!）気になっているこのどデカいiPhoneケースはajew（エジュー）さんのです」と綴り、1枚の写真を披露。高橋の顔がすっぽりと隠れてしまうほどの巨大なスマホケースをつけたまま耳にあて、電話をしているシュールな姿が映し出されている。

高橋はこの投稿を引用RPで反応。「髪型でバズったかと思ったらどデカいケースでバズってるとかなんなのー！！」と、渾身のイメチェンを置き去りにして加速していくスマホケースへの反響の大きさに驚きと戸惑いが入り混じったコメントを放った。

■ポニーテールの印象が強い高橋が、ボブヘアに大胆チェンジ

たかみなといえば、“ポニーテール”がお決まりのスタイル。2025年12月に日本武道館で行われたAKB48のコンサートでもポニーテールにしたロングヘアを揺らしてステージに立つ姿を披露した。その時に比べても、今回のボブヘアへの変身は大胆カットをしたことがわかる。