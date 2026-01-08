Snow Manの公式Instagramのストーリーズが更新され、『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』愛知・バンテリンドーム ナゴヤ公演を終えたことを報告。1月4日から4日間にわたって行われた公演を無事完走した。

■名古屋4days完走、9人そろった笑顔の集合ショット

ストーリーズには「名古屋ありがとうございました」「次はツアーファイナル!!」というメッセージとともに、メンバー9人が並んだ集合ショットが公開された。

「2026」のバルーンやツアーロゴを背景に、ライブグッズの白パーカーやタンクトップ姿のメンバーが、それぞれピースやサムズアップのポーズを決め、カメラに向かって笑顔を見せている。

ラフさの中にも統一感のある装いが、ライブ直後ならではの高揚感と、9人の強いチーム感を際立たせている。

また、ツアーロゴとともに「Thank you AICHI → Next OSAKA」と記され、次なるツアーファイナル公演への期待も高まる投稿となった。

SNSでは「4日間お疲れさま」「最高のパフォーマンスだった」「9人最強」「最上級にかっこいい」「笑顔が眩しすぎる」「日本の宝」といった声が寄せられ、愛知公演を終えたSnow Manへ温かな反響が広がっている。

『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』

