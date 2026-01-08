櫻坂46、世界最大級のアニメイベント『AnimeJapan 2026』アンバサダーに就任！「色んな思い出作りましょ～！」（松田里奈）
櫻坂46が、3月28日・29日に東京ビッグサイトにて開催される世界最大級のアニメイベント『AnimeJapan 2026』のアンバサダーに就任。松田里奈、森田ひかる、谷口愛季、中嶋優月、的野美青よりコメントが到着した。
■櫻坂46が『AnimeJapan 2026』の魅力を世界へ発信！
2014年の初開催から13回目を迎える本イベントは、前回15万人を超える来場者で熱気に包まれた会場と同じ、東京ビッグサイトで開催。東展示棟に加え、南展示棟と屋上展示場を舞台に、過去最大級の開催面積でさらなる盛り上がりを目指す。
そして、国内外でワールドワイドな活躍を見せる櫻坂46が、2026年も『AnimeJapan』の顔として帰ってくる。2025年の経験を経て、アニメへの愛と理解をさらに深めたメンバーたちが『AnimeJapan 2026』の魅力を世界へ発信する。
3月4日に開催される『アニメ化してほしいマンガランキング2026』授賞式への登壇をはじめ、期間中のXやTikTokなど公式SNSでの精力的な発信や、イベント当日のステージ出演も決定。オンライン・オフライン問わず、様々な形で『AnimeJapan 2026』を盛り上げる予定だ。
■櫻坂46メンバー コメント
■【画像】櫻坂46アンバサダーオフィシャル写真
■イベント情報
『AnimeJapan 2026』
【パブリックデイ】
03/28（土）東京・東京ビッグサイト東展示棟4-8ホール、南展示棟1-4ホール、屋上展示場
03/29（日）東京・東京ビッグサイト東展示棟4-8ホール、南展示棟1-4ホール、屋上展示場
【ビジネスデイ】
03/30（月）東京・東京ビッグサイト 会議棟1F、6F
03/31（火）東京・東京ビッグサイト 会議棟1F、6F
【ファミリーアニメフェスタ2026】
03/28（土）東京・東京ビッグサイト 南展示棟1ホール
03/29（日）東京・東京ビッグサイト 南展示棟1ホール
■関連リンク
『AnimeJapan』OFFICIAL SITE
https://anime-japan.jp/
櫻坂46 OFFICIAL SITE
https://sakurazaka46.com/