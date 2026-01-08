AKB48佐藤綺星1st写真集『天使の反射角度』オサレカンパニー特注衣装を身にまとった裏表紙カット公開！イベント開催も決定
AKB48 17期生・佐藤綺星の1st写真集『天使の反射角度』（1月28日発売）の裏表紙カットが公開された。
■特注衣装をプロデュースした茅野しのぶによる帯コメントも到着
裏表紙には、オサレカンパニーが今回のために製作をした特注衣装を身にまとった写真を使用。さらに、特注衣装をプロデュースした茅野しのぶによる帯コメントも到着した。
また、1月24日（対面/オンライン）、2月1日（対面）に本作の発売を記念したイベントの開催も決定。こちらも要チェックだ。
メイン写真：『天使の反射角度』裏表紙（帯なし）
■オサレカンパニー・茅野しのぶによる帯コメント
あいちゃんの瞳の奥には、ふとした瞬間にアニメみたいな星がきらめいて見えることがあります。その光はまるで天使がそっと宿ったようで、彼女が動くたびに、全身から星のパウダーがふわりとこぼれ落ちるような気さえして――。今回の衣装は、そんな幻想的な瞬間から生まれました。そのきらめきは、これまで数々のアイドルたちが見せてきた“神がかる瞬間”とも重なって見え、あいちゃんの中から、新しい時代の幕が静かに開いていくような予感を感じさせてくれました。
■書籍情報
2026.01.28 ON SALE
AKB48佐藤綺星1st写真集「天使の反射角度」
(C)集英社／細居幸次郎
■イベント情報
『AKB48佐藤綺星1st写真集「天使の反射角度」発売記念リアルイベント＆オンラインサイン会』
【リアルイベント】※抽選販売
開催日時：01/24（土）昼ごろ
開催場所：都内某所（23区内）
販売方法：抽選による販売
【オンラインサイン会】※抽選販売
開催日時：01/24（土）18:30開始（予定）
配信方法：週刊プレイボーイYouTubeチャンネル
販売方法：抽選による販売
『AKB48佐藤綺星1st写真集「天使の反射角度」発売記念お渡し会』
※先着販売
開催日時：02/01（日）12:00～
開催場所：都内某所（23区内）
販売方法：先着での販売（1月10日正午より販売開始）
■関連リンク
リアルイベントの詳細はこちら
https://muvus.jp/muvus/cmdtyList.php?cat=EI6V6vFHgnUH
オンラインサイン会の詳細はこちら
https://muvus.jp/muvus/cmdtyList.php?cat=pbyqEMmyxwCM
お渡し会の詳細はこちら
https://www.hmv.co.jp/store/event/54641/
週刊プレイボーイ OFFICIAL YouTube
AKB48 OFFICIAL SITE
https://www.akb48.co.jp/