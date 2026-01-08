AKB48佐藤綺星1st写真集『天使の反射角度』オサレカンパニー特注衣装を身にまとった裏表紙カット公開！イベント開催も決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

AKB48 17期生・佐藤綺星の1st写真集『天使の反射角度』（1月28日発売）の裏表紙カットが公開された。

■特注衣装をプロデュースした茅野しのぶによる帯コメントも到着

裏表紙には、オサレカンパニーが今回のために製作をした特注衣装を身にまとった写真を使用。さらに、特注衣装をプロデュースした茅野しのぶによる帯コメントも到着した。

また、1月24日（対面/オンライン）、2月1日（対面）に本作の発売を記念したイベントの開催も決定。こちらも要チェックだ。

メイン写真：『天使の反射角度』裏表紙（帯なし）

■オサレカンパニー・茅野しのぶによる帯コメント