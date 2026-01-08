『ドリフに大挑戦スペシャル』の公式Xが更新され、亀梨和也、津田健次郎、劇団ひとりが並ぶオフショットが公開された。

【写真】亀梨和也＆津田健次郎＆劇団ひとりの凄みを効かせた3ショット

■『ドリフに大挑戦』でコントに挑戦する3人

1月8日に放送されるフジテレビ系バラエティー番組『ドリフに大挑戦 馬力全開！小学校にも出張しちゃいましたSP』。本番組は、『ドリフに大挑戦』は、ザ・ドリフターズを愛してやまない芸能人たちが大集結し、ドリフのメンバーと共におなじみのコントに挑戦していく人気シリーズだ。今回は番組史上初の試みとして、実際の小学校を舞台に、子供たちの目の前で披露される公開コントという過酷かつ刺激的なステージも用意されている。

放送に先駆け、番組Xには「コント『どっちにつくんだ』」とコメントと共に1枚の写真が公開された。写真は、光沢を放つ派手なシャツに白いパンツ、その上にスカジャンを羽織った亀梨が中央に立ち、両脇には着流しに半纏（はんてん）を纏った角刈り姿の津田とオールバック姿の劇団が並んでいる。威嚇するような3人の表情が印象的だ。続けて「『長い物には巻かれろ』と言いますがやり過ぎは注意です！」と展開を予想させない一文が添えられている。

SNSには「このショットだけでも面白い」「迫力ある3ショットをありがとうございます」「期待が膨らみます」「立ち姿も決まってる！」と絶賛と期待の声が続々と集まっている。

