　8日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比530円安の5万1490円と急落。日経平均株価の前場現物終値5万1660.5円に対しては170.5円安。出来高は1万3904枚となっている。

　TOPIX先物期近は3500.5ポイントと前日比13.5ポイント安、現物終値比7.88ポイント安で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 51490　　　　　-530　　　 13904
日経225mini 　　　　　　 51485　　　　　-530　　　248316
TOPIX先物 　　　　　　　3500.5　　　　 -13.5　　　 23844
JPX日経400先物　　　　　 31540　　　　　-130　　　　1202
グロース指数先物　　　　　 688　　　　　　+7　　　　2708
東証REIT指数先物　　　　　2016　　　　　　+1　　　　 246

株探ニュース