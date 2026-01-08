日経225先物：8日正午＝530円安、5万1490円
8日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比530円安の5万1490円と急落。日経平均株価の前場現物終値5万1660.5円に対しては170.5円安。出来高は1万3904枚となっている。
TOPIX先物期近は3500.5ポイントと前日比13.5ポイント安、現物終値比7.88ポイント安で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 51490 -530 13904
日経225mini 51485 -530 248316
TOPIX先物 3500.5 -13.5 23844
JPX日経400先物 31540 -130 1202
グロース指数先物 688 +7 2708
東証REIT指数先物 2016 +1 246
株探ニュース
