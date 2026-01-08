川崎皇輝、初挑戦の音楽劇で主演 青木滉平＆田村海琉も共演
ジュニアの川崎皇輝（※崎＝たつさき）が2月21日から28日まで東京・シアターHで上演される音楽劇『2FATE〜二つの心と一つの夢〜』に主演する。川崎は音楽劇に初挑戦。同じくジュニアの青木滉平、田村海琉も共演する。
【ライブ写真】8月には…“This is 忍者”な夏ライブを披露していた少年忍者
今作は、ベストセラーSF小説『銀河英雄伝説』舞台シリーズやジョン・キャメロン・ミッチェル主演『HEDWIG AND ANGRY INCH SPECIAL SHOW』など、これまで多くの舞台作品の脚本・演出・映像を手掛けてきたヨリコジュン氏が、2022年に監督・脚本・撮影・編集・音楽を担当し制作。同年のフランスの映画祭パリフィルムアワードにて、「最優秀ドラマ賞」を受賞した短編映画「2FATE」の設定を、舞台出演者に合わせて大幅に自ら特別にリメイクして、音楽劇として作り上げる。
映画で描かれた心臓移植によって出逢った二つの命が、一つの目標に向かう姿はそのままに、登場人物を男性に変更し、二人の友情を中心に、彼らの成長を見守る様子も描かれる。そして、多彩なジャンルの楽曲演奏を得意とする大嶋吾郎が奏でる音楽により物語の彩りをさらに深める。
出演は、心臓移植を受けた主人公の佐藤健一を川崎が務め、心臓の元の持ち主で、幽霊として健一の前に現れる山田真を青木。真の音楽を作曲・編曲／録音でサポートをする弟・山田海斗を田村。健一の心臓移植を執刀した有能な医師・田中亮を西銘駿。健一の職場の先輩・森山雅人を白又敦。真の父親で、亡き息子の夢を受け継いだ健一を指導する山田剛を藤浦功一。そして、健一と同じ病院の入院患者で自称霊媒師の橋本マコを大林素子が演じる。
類まれなる才能を持つ希代のクリエーターとして注目されるヨリコジュン氏が作り出す、観劇者の心をつかむかのような映像美術を駆使した舞台クリエイティブ、大嶋吾郎氏が奏でる多彩な音楽、川崎ら登場人物に息吹を吹き込む実力派俳優陣による、舞台上での化学反応に注目だ。
【ライブ写真】8月には…“This is 忍者”な夏ライブを披露していた少年忍者
今作は、ベストセラーSF小説『銀河英雄伝説』舞台シリーズやジョン・キャメロン・ミッチェル主演『HEDWIG AND ANGRY INCH SPECIAL SHOW』など、これまで多くの舞台作品の脚本・演出・映像を手掛けてきたヨリコジュン氏が、2022年に監督・脚本・撮影・編集・音楽を担当し制作。同年のフランスの映画祭パリフィルムアワードにて、「最優秀ドラマ賞」を受賞した短編映画「2FATE」の設定を、舞台出演者に合わせて大幅に自ら特別にリメイクして、音楽劇として作り上げる。
出演は、心臓移植を受けた主人公の佐藤健一を川崎が務め、心臓の元の持ち主で、幽霊として健一の前に現れる山田真を青木。真の音楽を作曲・編曲／録音でサポートをする弟・山田海斗を田村。健一の心臓移植を執刀した有能な医師・田中亮を西銘駿。健一の職場の先輩・森山雅人を白又敦。真の父親で、亡き息子の夢を受け継いだ健一を指導する山田剛を藤浦功一。そして、健一と同じ病院の入院患者で自称霊媒師の橋本マコを大林素子が演じる。
類まれなる才能を持つ希代のクリエーターとして注目されるヨリコジュン氏が作り出す、観劇者の心をつかむかのような映像美術を駆使した舞台クリエイティブ、大嶋吾郎氏が奏でる多彩な音楽、川崎ら登場人物に息吹を吹き込む実力派俳優陣による、舞台上での化学反応に注目だ。