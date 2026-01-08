巣穴から出てくるモモンガがめちゃくちゃかわいい！北海道で撮影された1枚に癒やされる

木の幹にこしらえた巣穴からひょっこり！

冬の公園で撮影された「めちゃくちゃかわいいモモンガ」がXで話題を集めています。

北海道の風景や動物などを撮影して投稿している「yupi_hokkaido」さんが、このほどXに投稿したのは、道内の公園にいたモモンガをとらえた1枚。

木の幹にこしらえた巣穴から、顔だけをひょこっと出した野生のモモンガちゃん。くりくりの目をどこかへ向けながら、短い前脚をちょんと隙間から覗かせている姿は、愛くるしい！以外の言葉が見つかりません。

投稿を見た人からは「キュン死者続出しちゃいます」「間違いなく妖精」「ぐうかわ……」などと、その可愛さに癒やされる声が多々寄せられています。

yupi_hokkaidoさんによれば、この写真が撮影されたのは、日没後15分〜20分ほど経ったあと。夕食のために巣穴から出てきたところをとらえたのだそう。巣穴の中には3匹のモモンガが暮らしており、画像の子は2番目だったのだとか。

yupi_hokkaidoさんはストロボなどの光は一切使用せず、巣穴から6〜7m離れた位置から撮影。モモンガは、巣穴から出てきたときにしばらく固まることが多いようで、カメラの位置を上手に合わせることができれば、今回のような「外出の瞬間」を収めることができるようです。

同じ公園のモモンガを毎年撮影しているというyupi_hokkaidoさん。可愛らしく巣穴を出てくる瞬間を撮りたい、という思いから、冬になると時間を見つけては通っているとのこと。

yupi_hokkaidoさんの過去の投稿を探すと、今回のものに負けず劣らずのかわいいモモンガの写真をたくさん見ることができます。

モモンガと言えばどうしても空を飛んでいる姿ばかりに目が行きがちですが、お顔はこんなに可愛いんですね……。

レンズの向こうで可愛らしく巣穴から出てきたモモンガちゃん。その後は餌を求めて、木々を経由しながら松の木の方へと飛んでいったそうです。

