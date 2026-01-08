『僕の心のヤバイやつ』「Primary COLOR」ライブシーン初映像化で新場面写真＆キャラクタービジュアル解禁 桃山晶役は寺澤百花
劇場版アニメ『僕の心のヤバイやつ』（2月13日公開）より、市川香菜（おねえ）のバンド「Primary COLOR」の新規場面写真と、バンドメンバーのキャラクタービジュアルが解禁された。あわせて、桃山晶（ももちゃん）役は寺澤百花が務めることが発表された。「Primary COLOR」のライブシーンは、初めて映像化される。
【場面写真】色っぽい…『僕ヤバ』初映像化ライブシーンのひなこ
場面写真では、ライブハウスの楽屋でメンバーと自然体で過ごす姿やステージを楽しむ表情など、これまでとはひと味違う一面が切り取られており、普段は弟である主人公・市川京太郎を溺愛する“おねえ”とは少し違う姿が描かれている。また、一緒に演奏をするメンバーそれぞれの様子も描かれ、ステージに立つ空気感や関係性が伝わってくる。おねえファンはもちろん、「Primary COLOR」のライブシーンを待ち望んでいたファンにとっても、見逃せないシーンとなっている。
公開されたキャラクタービジュアルは、黒髪ツインテールでガーリーなファッションのドラム担当“ももちゃん”こと“桃山晶”、ボブでカジュアルな服装を好むギター＆作曲担当の“あおとん”、金髪がトレードマークのベース担当“ひなこ”。桃山晶のキャラクターボイスを務める寺澤は、本作への参加について「あの僕ヤバに携わらせていただけるのか！と決定のお知らせを聞いた時はとてもうれしかったです」とコメントしている。
『僕の心のヤバイやつ』は、「マンガクロス」（秋田書店）連載中の漫画が原作で、「このマンガがすごい！」オトコ編で、2年連続ランクインを果たし、次にくるマンガ大賞2020Web マンガ部門でも1位を獲得するなどの話題作。陰キャ少年の市川と、美少女だけど天然で愛されキャラの山田が繰り広げる青春ラブコメディーで、累計発行部数は700万部を突破している。テレビアニメ第1期が2023年、第2期が24年に放送された。
■桃山晶役：寺澤百花コメント全文
あの僕ヤバに携わらせていただけるのか！と決定のお知らせを聞いたときはとてもうれしかったです。アニメでは劇場版から初登場のももちゃんですが、the地雷系でちょっと癖強な女の子だけど、なぜか憎めない魅力のある子だなぁ…というイメージを持っております。なかなか初挑戦なキャラクターだったので楽しみながら演じさせていただきました。ちなみに劇中歌の「つづく」ではハモも担当しております。よろしくお願いいたします！
