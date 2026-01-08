松嶋菜々子主演『おコメの女』今夜初回放送 最初の敵に“アンミカ”登場【あらすじあり】
俳優・松嶋菜々子が主演を務めるテレビ朝日系木曜ドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』（毎週木曜 後9：00）が、今夜初回放送を迎える。
【写真】カッコ良すぎ…！妖艶で美しい松嶋菜々子
テレビ朝日系列の連続ドラマ初主演となる松嶋が、“決して脱税を許さない”東京国税局の敏腕国税調査官・米田正子（よねだ・せいこ）となり、悪徳脱税者を成敗していく本作。
東京国税局・資料調査課――。職員の圧倒的な情報収集能力と調査スキルは“マルサ”（国税局査察部）をしのぐといわれ、1人あたりが見つける隠し所得は年間数億円にものぼるという。脱税者を震え上がらせるこの部署は《税務調査最後の砦》で、“料”の米偏を取って《コメ》と呼ばれている。
舞台となるのは、そんな《コメ》の中に新設されたドラマオリジナルの部署《複雑国税事案処理室》＝《通称・ザッコク》。松嶋演じる主人公・米田正子は、なかなか手を出せない厄介な事案を扱う《ザッコク》を創設。“正しく集めて、正しく使う”という信念のもと、東大卒の財務省キャリアで数字のスペシャリスト・笹野耕一（佐野勇斗）、人心掌握術の天才・俵優香（長濱ねる）、強運だけが取りえの室長・古町豊作（高橋克実）、そして正子の元上司で、かつては“ガサ入れの魔女”と恐れられた飯島作久子（大地真央）と、個性派揃いのメンバーとともに悪徳脱税者たちに大なたを振るう。
また、正子と因縁がありそうな経済産業大臣・鷹羽宗一郎（千葉雄大）、ザッコクを毛嫌いする上長・麦谷実（戸次重幸）、さらには正子の父・米田田次（寺尾聰）と、豪華キャスト陣が演じるキャラクターも勢揃い。ついに今夜、見るとスカッとすること請け合いの社会派・痛快エンタメドラマが幕を開ける。
拡大SPでスタートする初回は、《コメ》の中に新たな部署《ザッコク》を創設した正子。行きつけの居酒屋で、“年金ビーナス”と呼ばれ、メディアに引っ張りだこの時の人・紅林葉子（アン ミカ）に心酔している常連客の女性に声を掛けられる。彼女いわく、紅林は「年金も蓄えも、自分のお金は自分ですべて使いきらないとダメ！」など、老後資金の正しい使い方についてセミナーを開催し、高齢者から圧倒的な支持を得ているそうで…。
ヌカの匂いがする――常連客の話にきな臭いものを感じた正子は、紅林が高齢者から老後資金をむしり取ろうとしているのではないかと疑い、調査を開始。笹野から紅林が代表を務める会社「紅（べに）スマイル」の実態について報告を受ける。どうやら紅林は、多額のタマリ（脱税の証拠となる現預金、不動産、有価証券などの資産）を管理する証券アドバイザー・生島輝一（田中幸太朗）と親密な関係を続けているようで…。
「紅スマイル」のセミナーに参加した正子は、紅林がそこで富裕層のターゲットを選定し、豪華なリゾート施設で社交パーティーを開催していることを知る。さらに、正子の美貌に目を留めたスタッフからその社交パーティーに誘われた正子は潜入調査を行うことにするのだが…。
ついに始まる《ザッコク》最初の任務は、さながら奪う女VS暴く女の一騎打ち。必死にタマリを隠そうとする年金ビーナスと、税金は《正しく集めて、正しく使う》を信条とする正子たちの頭脳戦の行方やいかに。
【写真】カッコ良すぎ…！妖艶で美しい松嶋菜々子
テレビ朝日系列の連続ドラマ初主演となる松嶋が、“決して脱税を許さない”東京国税局の敏腕国税調査官・米田正子（よねだ・せいこ）となり、悪徳脱税者を成敗していく本作。
東京国税局・資料調査課――。職員の圧倒的な情報収集能力と調査スキルは“マルサ”（国税局査察部）をしのぐといわれ、1人あたりが見つける隠し所得は年間数億円にものぼるという。脱税者を震え上がらせるこの部署は《税務調査最後の砦》で、“料”の米偏を取って《コメ》と呼ばれている。
また、正子と因縁がありそうな経済産業大臣・鷹羽宗一郎（千葉雄大）、ザッコクを毛嫌いする上長・麦谷実（戸次重幸）、さらには正子の父・米田田次（寺尾聰）と、豪華キャスト陣が演じるキャラクターも勢揃い。ついに今夜、見るとスカッとすること請け合いの社会派・痛快エンタメドラマが幕を開ける。
拡大SPでスタートする初回は、《コメ》の中に新たな部署《ザッコク》を創設した正子。行きつけの居酒屋で、“年金ビーナス”と呼ばれ、メディアに引っ張りだこの時の人・紅林葉子（アン ミカ）に心酔している常連客の女性に声を掛けられる。彼女いわく、紅林は「年金も蓄えも、自分のお金は自分ですべて使いきらないとダメ！」など、老後資金の正しい使い方についてセミナーを開催し、高齢者から圧倒的な支持を得ているそうで…。
ヌカの匂いがする――常連客の話にきな臭いものを感じた正子は、紅林が高齢者から老後資金をむしり取ろうとしているのではないかと疑い、調査を開始。笹野から紅林が代表を務める会社「紅（べに）スマイル」の実態について報告を受ける。どうやら紅林は、多額のタマリ（脱税の証拠となる現預金、不動産、有価証券などの資産）を管理する証券アドバイザー・生島輝一（田中幸太朗）と親密な関係を続けているようで…。
「紅スマイル」のセミナーに参加した正子は、紅林がそこで富裕層のターゲットを選定し、豪華なリゾート施設で社交パーティーを開催していることを知る。さらに、正子の美貌に目を留めたスタッフからその社交パーティーに誘われた正子は潜入調査を行うことにするのだが…。
ついに始まる《ザッコク》最初の任務は、さながら奪う女VS暴く女の一騎打ち。必死にタマリを隠そうとする年金ビーナスと、税金は《正しく集めて、正しく使う》を信条とする正子たちの頭脳戦の行方やいかに。