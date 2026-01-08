【AnimeJapan 2026】『黄泉のツガイ』『リゼロ』などアニメ22作品集結キービジュアル解禁 アンバサダーは櫻坂46が続投【メンバーコメント全文】
3月28日、29日に東京ビッグサイトで開催される『AnimeJapan 2026』のキービジュアルが公開された。「黄泉のツガイ」のユル、「Re:ゼロから始める異世界生活」のスバル＆エミリア、「マリッジトキシン」の下呂ヒカル＆城崎メイら22作品のアニメキャラクターが集結し、元気いっぱいに飛び出してきそうなビジュアルとなった。あわせて、櫻坂46が2年連続のアンバサダーに就任することも発表された。アンバサダー就任にあたり、メンバーの松田里奈、森田ひかる、谷口愛季、中嶋優月、的野美青からのコメントも到着した。
今年は、アニプレックス、 KADOKAWA、TOHO animationをはじめ、バンダイナムコフィルムワークス東映アニメーション、DMM.comなど、昨年を上回る120社以上の出展が決定。全出展社による出展規模も過去最大規模となり、早くも当日の盛り上がりに期待が高まる。
2014年の初開催から13回目を迎える本イベントは、前回15万人を超える来場者で熱気に包まれた会場と同じ、東京ビッグサイトの東展示棟に加え、南展示棟と屋上展示場を舞台に、過去最大級の開催面積でさらなる盛り上がりを目指して開催される。
アニメ関連企業による出展ブースや人気作品のステージを楽しむことができるパブリックデイは3月28日、29日、商談・ビジネスを目的としたビジネスデイは3月30日、31日、ファミリー・キッズ向けのアニメに関する展示やステージが行われる入場無料のファミリーアニメフェスタ2026は3月28日、29日に開催される。
アンバサダーに就任した櫻坂46は、3月4日に開催される『アニメ化してほしいマンガランキング2026』授賞式への登壇をはじめ、期間中のXやTikTokなど公式SNSでの精力的な発信や、イベント当日のステージ出演も決定。オンライン・オフライン問わず、さまざまな形でAnimeJapan 2026を盛り上げていく。
また、昨年につづき、16日午後8時より『AnimeJapan KICKOFF 2026』のプレミア公開が決定。AJステージのラインナップ情報をはじめ、『AnimeJapan 2026』の最新情報が梶裕貴と早見沙織のナレーションとともに一挙に公開される予定。
■櫻坂46メンバーコメント
▼松田里奈（まつだ りな）
昨年に引き続き、なんと今年もアンバサダーを務めさせていただきます！昨年初めてAnimeJapanのステージに立たせていただき、緊張の中でもアニメのおもしろさ、楽しさ、ワクワクを感じた忘れられない思い出です！また新たなアニメとの出会い、人との出会い、好きとの出会い、いろんな出会いも生まれる｢AnimeJapan 2026｣。会場に来てくださる皆さんと全力で楽しみたいと思います！いろんな思い出作りましょ〜！
▼森田ひかる（もりた ひかる）
昨年に引き続き、アンバサダーを務めさせていただけるということでとてもうれしいです！今年も皆さんと一緒に『AnimeJapan 2026』を楽しめたらなと思います。ここでしか見られないステージや豪華なブースなど会場の盛り上がりに昨年はとても心が躍りました。アニメへの愛を皆様と共有し合い、新たな魅力と出会えるような時間になったらいいなと思います。存分に楽しんで盛り上がっていきましょう！
▼谷口愛季（たにぐち あいり）
この度、『AnimeJapan 2026』のアンバサダーを務めさせていただくことになりました。2年連続でアンバサダーを務めさせていただけると聞いたときは、本当に本当にうれしかったです。私自身アニメが大好きなので、最高の空間でみなさんとアニメについて語り合い、新しいアニメの魅力をさらに発見していきたいです。『AnimeJapan 2026』、一緒に楽しみましょう！
▼中嶋優月（なかしま ゆづき）
この度、『AnimeJapan 2026』のアンバサダーを務めさせていただくことになりました。昨年に引き続きこの素敵なイベントに携わることができてうれしいです。ありがとうございます。多くの方が楽しみにされている当日は、昨年の経験を活かして皆さんと一緒に盛り上げていきたいと思います。今年も、アニメとの新たな出会いが楽しみです。よろしくお願いします。
▼的野美青（まとの みお）
『AnimeJapan 2026』のアンバサダーを務めさせていただくことになりました！アニメの世界に触れるたびに物語に心を動かされ、何度も勇気をもらってきました。その魅力や熱をより多くの方に届けられるよう、作品とファンの皆さんをつなぐ架け橋として、たくさん盛り上げていきたいです。心を込めて精一杯頑張ります！よろしくお願いします！
