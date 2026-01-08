THE RAMPAGE・長谷川慎、初単独主演に「夢がかなう瞬間」 ドラマ『顔のない患者』今夜スタート【コメント＆第1話あらすじ】
THE RAMPAGEの長谷川慎が主演を務めるカンテレ×FOD新ドラマ『顔のない患者-救うか、裁くか-』（カンテレ：毎週木曜 深0：15〜／フジテレビ：毎週木曜 深0：45〜）がきょう8日からスタートする。放送に先立って長谷川がコメントを寄せた。
【場面カット】緊迫した雰囲気…スマホを見つめる都築亮（長谷川慎）
同作は、完全オリジナル脚本でおくる、一瞬たりとも目が離せない緊張感あふれるノンストップ・ヒューマンサスペンス。医師である主人公が「愛する人を救うために、他人を殺せるか」という究極の命題に直面し、極限まで追い込まれていくノンストップ・ヒューマンサスペンス。“医師としての倫理”と“人間としての感情”そのはざまで激しく葛藤した末に出した答えとは…。
■長谷川慎コメント
――“初単独主演”ドラマがついに放送を迎えます！今のお気持ちはいかがですか？
約1ヶ月半にわたり自分が向き合ってきた作品がついに世に放たれるということで、本当にうれしい気持ちでいっぱいです！“初単独主演”というプレッシャーも感じながら撮影にのぞみましたが、あとは自分のやってきたことを信じて、送り届けるだけというか…やれることは全部やったので、自分が今できる精一杯というものを皆さんにぜひ感じてほしいです！
――長谷川さんが演じる都築亮の魅力を教えてください。
クランクインした時は、ざっくりとした都築の輪郭というか大枠でしかとらえられてなかったんですけど。やはり毎日撮影していく中で見えてきたものはありました。優しくて情熱はあるけど、何か決めきれない優柔不断な部分もあったり…でも何かを決める時に“自分は医者だ”って奮い立たせて選択していて。医者としての矜持を持ち続けているところも、すごくピュアなとこも魅力だなと思いますね。
――第1話で印象に残っている、シーンやセリフはありますか？
第１話の重要人物となる“爆弾魔”と初対面するシーンです。そこから物語が始まりますし、都築の人生が狂っていく瞬間でもあるので、とても印象的です。また、妻が誘拐されて電話越しにカオナシから『あなたの奥さんを預かっています。返してほしければその男、朝比奈伊織を殺してください』と“究極の選択”を迫られるセリフが印象に残っています。
――撮影現場での最新エピソードを教えてください！
クライマックスシーンの撮影をしている時に、撮影現場の近くにヤギの小屋があって。大事なセリフを言う度に『メェ〜』って合いの手を入れてきて、とてもやりづらかったです（笑）いいタイミングで言ってくるんですよね。ヤギも反応するくらい、張りつめた緊張感がありました。メイキングをお楽しみに！
――今夜の放送でTHE RAMPAGEの主題歌「JUST ALIVE」も初解禁となります。主題歌をTHE RAMPAGEが担当すると知った時はいかがでしたか？また、曲の聴きどころも教えてください。
いつか自分が主演を務める作品で、所属するグループの音楽が主題歌になればいいなと思っていました。自分が挑戦したお芝居を機にグループへ“還元”するというのはとてもステキだなと、憧れていました。ですので主題歌になると聞いた時は、また一つ自分の夢がかなった瞬間でもあり、感慨深いものがありました。『JUST ALIVE』はドラマの内容に沿った歌詞が多く出てくるのですが、中でも10時間の出来事を描いた今作にリンクする“10hours”という歌詞はドラマを象徴する歌詞でお気に入りです！
――視聴者・ファンのみなさんへメッセージをお願いします！
都築亮に約1ヶ月半の間向き合い続けて、自分が今できる全力を詰め込んだ作品になりました。都築の抱える葛藤は、見ている方々にもどこか共感できる瞬間があると思います。自分の夢でもあった“初単独主演”がかなう瞬間でもありますし、作品の世界観に入り込んで楽しんでいただけたらと思います。主題歌の「JUST ALIVE」もすごくいいタイミングにかかると思いますので、一緒に楽しんでいただけたらうれしいです。よろしくお願いします！
■第1話あらすじ
都築亮（長谷川慎）は長野県の白都総合病院に勤務する外科医。その確かな腕で若きエースドクターとの呼び声も高く、病院の跡取り息子でクールな同期・夏井冬馬（井上想良）とたびたび衝突しながらも、持ち前の熱意と優しさで患者ファーストの治療を心がけている。ただ、都築は“選ぶこと”を極端に避ける節があり、事あるごとに、夏井は都築にダメ出しをしている。そんな二人のやりとりを日々、看護師の泉みなみ（樋口日奈）と坂口麻子（遊井亮子）はハラハラしながら、同じく看護師の萩田太朗（曽田陵介）はどこか楽しげに、見ていた。
ちまたでは、3年前に起きた爆破事件の犯人と思われる朝比奈伊織（高橋侃）が、謎の人物“カオナシ”に犯行の自白を強要され、リンチされる動画が出回る。カオナシにメンツをつぶされる形となった県警は、両者を捕まえようと躍起に。管理官の高槙倫（梅舟惟永）も自ら捜査に乗り出し、3年前に捜査の陣頭指揮を執ったものの、今はある理由から一線から退いた鷲尾和臣（飯田基祐）に、捜査に加わってほしいと声をかける。
そしてクリスマスイブの夜、突然都築宛てにメッセージが届く。『職員駐車場にある赤い車のトランクの中を見ろ』――不審に思いながらも指示された場所へ向かうと、トランクの中には指の一部を失い、顔が削られた男の姿が。次の瞬間、トランク内に置かれたスマホが鳴り、都築は電話口のカオナシから、「あなたの奥さんを預かっています。返してほしければ、その男、朝比奈伊織を殺してください」と脅迫されて…。
【場面カット】緊迫した雰囲気…スマホを見つめる都築亮（長谷川慎）
同作は、完全オリジナル脚本でおくる、一瞬たりとも目が離せない緊張感あふれるノンストップ・ヒューマンサスペンス。医師である主人公が「愛する人を救うために、他人を殺せるか」という究極の命題に直面し、極限まで追い込まれていくノンストップ・ヒューマンサスペンス。“医師としての倫理”と“人間としての感情”そのはざまで激しく葛藤した末に出した答えとは…。
――“初単独主演”ドラマがついに放送を迎えます！今のお気持ちはいかがですか？
約1ヶ月半にわたり自分が向き合ってきた作品がついに世に放たれるということで、本当にうれしい気持ちでいっぱいです！“初単独主演”というプレッシャーも感じながら撮影にのぞみましたが、あとは自分のやってきたことを信じて、送り届けるだけというか…やれることは全部やったので、自分が今できる精一杯というものを皆さんにぜひ感じてほしいです！
――長谷川さんが演じる都築亮の魅力を教えてください。
クランクインした時は、ざっくりとした都築の輪郭というか大枠でしかとらえられてなかったんですけど。やはり毎日撮影していく中で見えてきたものはありました。優しくて情熱はあるけど、何か決めきれない優柔不断な部分もあったり…でも何かを決める時に“自分は医者だ”って奮い立たせて選択していて。医者としての矜持を持ち続けているところも、すごくピュアなとこも魅力だなと思いますね。
――第1話で印象に残っている、シーンやセリフはありますか？
第１話の重要人物となる“爆弾魔”と初対面するシーンです。そこから物語が始まりますし、都築の人生が狂っていく瞬間でもあるので、とても印象的です。また、妻が誘拐されて電話越しにカオナシから『あなたの奥さんを預かっています。返してほしければその男、朝比奈伊織を殺してください』と“究極の選択”を迫られるセリフが印象に残っています。
――撮影現場での最新エピソードを教えてください！
クライマックスシーンの撮影をしている時に、撮影現場の近くにヤギの小屋があって。大事なセリフを言う度に『メェ〜』って合いの手を入れてきて、とてもやりづらかったです（笑）いいタイミングで言ってくるんですよね。ヤギも反応するくらい、張りつめた緊張感がありました。メイキングをお楽しみに！
――今夜の放送でTHE RAMPAGEの主題歌「JUST ALIVE」も初解禁となります。主題歌をTHE RAMPAGEが担当すると知った時はいかがでしたか？また、曲の聴きどころも教えてください。
いつか自分が主演を務める作品で、所属するグループの音楽が主題歌になればいいなと思っていました。自分が挑戦したお芝居を機にグループへ“還元”するというのはとてもステキだなと、憧れていました。ですので主題歌になると聞いた時は、また一つ自分の夢がかなった瞬間でもあり、感慨深いものがありました。『JUST ALIVE』はドラマの内容に沿った歌詞が多く出てくるのですが、中でも10時間の出来事を描いた今作にリンクする“10hours”という歌詞はドラマを象徴する歌詞でお気に入りです！
――視聴者・ファンのみなさんへメッセージをお願いします！
都築亮に約1ヶ月半の間向き合い続けて、自分が今できる全力を詰め込んだ作品になりました。都築の抱える葛藤は、見ている方々にもどこか共感できる瞬間があると思います。自分の夢でもあった“初単独主演”がかなう瞬間でもありますし、作品の世界観に入り込んで楽しんでいただけたらと思います。主題歌の「JUST ALIVE」もすごくいいタイミングにかかると思いますので、一緒に楽しんでいただけたらうれしいです。よろしくお願いします！
■第1話あらすじ
都築亮（長谷川慎）は長野県の白都総合病院に勤務する外科医。その確かな腕で若きエースドクターとの呼び声も高く、病院の跡取り息子でクールな同期・夏井冬馬（井上想良）とたびたび衝突しながらも、持ち前の熱意と優しさで患者ファーストの治療を心がけている。ただ、都築は“選ぶこと”を極端に避ける節があり、事あるごとに、夏井は都築にダメ出しをしている。そんな二人のやりとりを日々、看護師の泉みなみ（樋口日奈）と坂口麻子（遊井亮子）はハラハラしながら、同じく看護師の萩田太朗（曽田陵介）はどこか楽しげに、見ていた。
ちまたでは、3年前に起きた爆破事件の犯人と思われる朝比奈伊織（高橋侃）が、謎の人物“カオナシ”に犯行の自白を強要され、リンチされる動画が出回る。カオナシにメンツをつぶされる形となった県警は、両者を捕まえようと躍起に。管理官の高槙倫（梅舟惟永）も自ら捜査に乗り出し、3年前に捜査の陣頭指揮を執ったものの、今はある理由から一線から退いた鷲尾和臣（飯田基祐）に、捜査に加わってほしいと声をかける。
そしてクリスマスイブの夜、突然都築宛てにメッセージが届く。『職員駐車場にある赤い車のトランクの中を見ろ』――不審に思いながらも指示された場所へ向かうと、トランクの中には指の一部を失い、顔が削られた男の姿が。次の瞬間、トランク内に置かれたスマホが鳴り、都築は電話口のカオナシから、「あなたの奥さんを預かっています。返してほしければ、その男、朝比奈伊織を殺してください」と脅迫されて…。