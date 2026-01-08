なにわ男子・藤原丈一郎のパジャマ、エプロン、ユニフォームも…構成・演出、出演舞台『じょうのにちじょう』キービジュアル解禁
7人組グループ・なにわ男子の藤原丈一郎が、構成・演出、出演し、2・3月に東京・大阪で上演される舞台『じょうのにちじょう』のキービジュアルが公開された。パジャマ姿、エプロン姿、野球のユニフォーム姿…ひとつ屋根の下、いろんな日常を過ごす藤原がいっぱいのにぎやかなデザインとなっている。
【写真】キラキラ笑顔を見せるなにわ男子
なにわ男子の活動のみならず、抜群のトーク力・演技力を活かしドラマやラジオ番組パーソナリティを務めるなど、多方面で活躍する藤原丈一郎によるセルフプロデュース公演『じょうのにちじょう』。
寝起きでくつろぐ姿や朝食を食べる姿、お部屋の模様替えを頑張る姿、料理中の姿、野球のユニフォーム姿、そして一番藤原らしさ（？）を感じる野球観戦をしている姿など、ひとつ屋根の下でいろんな日常を過ごす姿が楽しいビジュアルが完成した。
大阪公演初日の2月8日は藤原の30歳の誕生日。さまざまなパフォーマンスや劇中映像、恒例のものまねなどを駆使し、果たしてどんな日常を描き出すのか。
大阪公演は2月8日〜2月10日・東京建物 Brillia HALL 箕面 大ホール、東京公演は2月23日〜3月15日・東京グローブ座で上演される。
