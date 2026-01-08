マガジン漫画家、天崎滉平のイラスト描く 『杖と剣のウィストリア』連載5周年記念
8日発売の「別冊少年マガジン」2月号は、漫画『杖と剣のウィストリア』連載5周年突破を記念して、アニメ『杖と剣のウィストリア』出演キャストのウィル役・天崎滉平、大森藤ノ、青井聖のスペシャル鼎談が掲載された。
【写真】顔そっくり！マガジン漫画家が描いたイケメン声優・天崎滉平
また、今回の特別鼎談に合わせて、青井聖描き下ろしのカラーイラストが「別マガ」2月号に掲載。ウィルの剣とウィルたちが通う魔法学院の制服に身を包んだ天崎と、レコーディングマイクの前に立ち、アフレコ中のウィル、それぞれが持っている武器を入れ替えた姿が描かれているカラーイラストとなっている。
貴重なアフレコ現場での様子や、アニメでの好きなシーン、さらには現在制作中の第2期のお話など、たっぷりと語っている。
◆鼎談の内容を一部公開
ーーウィル役のお話が来て、原作を読んだ印象を教えてください。
天崎さん）僕の一番好きなところで、ウィルが『塔』への進学を認められる「その魔法の名はー勇気」ってシーンがあるんです。
勇気って誰に言っても分かる言葉が、こんなに特別な感じで響くんだ...素敵だなと思いました。
青井先生）僕も大森さんから原作頂いた時に、唸りました！
ーーウィルについてはどんな印象を持ちましたか？
天崎さん）学院だと蔑まれている立場だけど、一つの目的のために真摯に進んでいく。その姿に感銘を受けましたし、それこそ「勇気」をもらいました。彼を演じられて光栄です。
大森先生）天崎さんとウィルってリンクしている感じがありますね。真面目なところとか、真摯なところとか。
ーー現在制作中の『杖と剣のウィストリア』Season2。こちら序盤からウィルは大変な目に遭いますが...アフレコに立ち会われた皆さんのご感想を教えてください。
天崎さん）早くみんなに会いたいなぁと思っていたので、凄く嬉しかったです。1期を経て自分の中で大きく育っているウィル像を出したいっていうのもありました。..
大森先生）境界祭で敵の侵攻を受け、皆が襲われる、そのシーンの臨場感に泣きそうになりました。
青井先生）皆さんに会えて嬉しかった...アフレコなくて寂しかったので。境界祭は我々原作側も思い入れがあるところで、普段出せない力を出したなというくらい全力で描きました。
【写真】顔そっくり！マガジン漫画家が描いたイケメン声優・天崎滉平
また、今回の特別鼎談に合わせて、青井聖描き下ろしのカラーイラストが「別マガ」2月号に掲載。ウィルの剣とウィルたちが通う魔法学院の制服に身を包んだ天崎と、レコーディングマイクの前に立ち、アフレコ中のウィル、それぞれが持っている武器を入れ替えた姿が描かれているカラーイラストとなっている。
◆鼎談の内容を一部公開
ーーウィル役のお話が来て、原作を読んだ印象を教えてください。
天崎さん）僕の一番好きなところで、ウィルが『塔』への進学を認められる「その魔法の名はー勇気」ってシーンがあるんです。
勇気って誰に言っても分かる言葉が、こんなに特別な感じで響くんだ...素敵だなと思いました。
青井先生）僕も大森さんから原作頂いた時に、唸りました！
ーーウィルについてはどんな印象を持ちましたか？
天崎さん）学院だと蔑まれている立場だけど、一つの目的のために真摯に進んでいく。その姿に感銘を受けましたし、それこそ「勇気」をもらいました。彼を演じられて光栄です。
大森先生）天崎さんとウィルってリンクしている感じがありますね。真面目なところとか、真摯なところとか。
ーー現在制作中の『杖と剣のウィストリア』Season2。こちら序盤からウィルは大変な目に遭いますが...アフレコに立ち会われた皆さんのご感想を教えてください。
天崎さん）早くみんなに会いたいなぁと思っていたので、凄く嬉しかったです。1期を経て自分の中で大きく育っているウィル像を出したいっていうのもありました。..
大森先生）境界祭で敵の侵攻を受け、皆が襲われる、そのシーンの臨場感に泣きそうになりました。
青井先生）皆さんに会えて嬉しかった...アフレコなくて寂しかったので。境界祭は我々原作側も思い入れがあるところで、普段出せない力を出したなというくらい全力で描きました。