【劇場版「僕の心のヤバイやつ」】 公開日：2月13日 全国公開

2月13日より公開される劇場版「僕の心のヤバイやつ」の最新情報が公開された。

今回公開されたのは、劇中に登場するバンド「Primary COLOR」の新規場面写真。今作では、主人公・市川京太郎の姉で、“おねえ”の愛称で親しまれる市川香菜（CV.田村ゆかりさん）がボーカル＆ギターを担当する「Primary COLOR」のライブシーンが初めて映像化される。

公開された場面写真では、ライブハウスの楽屋でメンバーと自然体で過ごす姿や、ステージを楽しむ表情など、これまでとはひと味違う一面が切り取られており、普段は京太郎を溺愛する“おねえ”とは少し違う姿が描かれている。また、一緒に演奏をするメンバーそれぞれの様子からはステージに立つ空気感や関係性も感じられる。

さらに、「Primary COLOR」メンバーのキャラクタービジュアルも解禁され、ドラム担当“ももちゃん”こと桃山晶のキャラクターボイスが寺澤百花さんに決定したことも発表された。

「Primary COLOR」メンバーのキャラクタービジュアル解禁

「Primary COLOR」メンバーは、ボーカル＆ギターの市川香菜、黒髪ツインテールでガーリーなファッションのドラム担当“ももちゃん”こと“桃山晶”、ボブでカジュアルな服装を好むギター＆作曲担当の“あおとん”、金髪がトレードマークのベース担当“ひなこ”。

桃山晶のキャラクターボイスを担当する寺澤百花さんからは、コメントも寄せられている。

「Primary COLOR」メンバー

市川香菜 （CV.田村ゆかりさん）

市川京太郎の姉で、通称「おねえ」。大学生で、バンド「Primary COLOR」のボーカル＆ギター担当。京太郎を溺愛しており、山田のことも気にかけている。

桃山晶（CV.寺澤百花さん）

バンド「Primary COLOR」のドラム担当。黒髪のツインテールで地雷系ファッションを好む。

【桃山晶役・寺澤百花さんコメント】

あの僕ヤバに携わらせていただけるのか！ と決定のお知らせを聞いた時はとても嬉しかったです。アニメでは劇場版から初登場のももちゃんですが、the 地雷系でちょっと癖強な女の子だけど、なぜか憎めない魅力のある子だなぁ……というイメージを持っております。なかなか初挑戦なキャラクターだったので楽しみながら演じさせていただきました。

ちなみに劇中歌の「つづく」ではハモも担当しております。よろしくお願いいたします！

あおとん

バンド「Primary COLOR」のギター＆作曲担当。

ひなこ

バンド「Primary COLOR」のベース担当。

(C)桜井のりお（秋田書店）／僕ヤバ製作委員会