Number_i岸優太、買い物中の街中ショットに反響続々 平野紫耀も反応「誘われてにゃい」
【モデルプレス＝2026/01/08】Number_i（ナンバーアイ）の岸優太が1月6日、自身のInstagramを更新。買い物中のショットを公開し、話題になっている。
【写真】30歳イケメンアイドル「オフ感がたまらない」街中ショット
岸は「買い物DAY」とつづり、買い物中の街中ショットを公開。帽子から黄緑の髪の毛をチラリと覗かせ、ゆるりとしたパーカー姿を披露している。
この投稿にファンからは「彼氏みたい」「オフ感がたまらない」「笑顔が素敵」「カッコ良すぎる」などといった反響が続々。またメンバーの平野紫耀からは「誘われてにゃい」と茶目っ気あふれるコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
