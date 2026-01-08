なにわ男子・藤原丈一郎、寝起き・野球ユニフォーム姿…“セルフプロデュース”公演キービジュアル解禁【じょうのにちじょう】
【モデルプレス＝2026/01/08】なにわ男子の藤原丈一郎が構成・演出／出演する舞台「じょうのにちじょう」（2月8日〜10日：東京建物 Brillia HALL 箕面 大ホールにて、2月23日〜3月15日：東京グローブ座にて上演）より、キービジュアルが解禁された。
【写真】なにわ男子メンバー、本格的すぎるコスプレ姿
なにわ男子の活動のみならず、抜群のトーク力・演技力を活かしドラマやラジオ番組パーソナリティを務めるなど、多方面で活躍する藤原によるセルフプロデュース公演「じょうのにちじょう」。
この度、寝起きでくつろぐ姿や朝食を食べる姿、お部屋の模様替えを頑張る姿、料理中の姿、野球のユニフォーム姿、そして1番藤原らしさ（？）を感じる野球観戦をしている姿など、ひとつ屋根の下でいろんな日常を過ごす姿が楽しいビジュアルが完成した。
大阪公演初日の2月8日は藤原の30歳の誕生日。様々なパフォーマンスや劇中映像、恒例のものまねなどを駆使し、果たしてどんな日常を描き出すのか。（modelpress編集部）
【大阪公演】
日程：2月8日（日）〜2月10日（火）
会場：東京建物 Brillia HALL 箕面 大ホール
【東京公演】
日程：2月23日（月・祝）〜3月15日（日）
会場：東京グローブ座
【Not Sponsored 記事】
【写真】なにわ男子メンバー、本格的すぎるコスプレ姿
◆藤原丈一郎“セルフプロデュース”公演キービジュアル解禁
なにわ男子の活動のみならず、抜群のトーク力・演技力を活かしドラマやラジオ番組パーソナリティを務めるなど、多方面で活躍する藤原によるセルフプロデュース公演「じょうのにちじょう」。
大阪公演初日の2月8日は藤原の30歳の誕生日。様々なパフォーマンスや劇中映像、恒例のものまねなどを駆使し、果たしてどんな日常を描き出すのか。（modelpress編集部）
◆「じょうのにちじょう」公演概要
【大阪公演】
日程：2月8日（日）〜2月10日（火）
会場：東京建物 Brillia HALL 箕面 大ホール
【東京公演】
日程：2月23日（月・祝）〜3月15日（日）
会場：東京グローブ座
【Not Sponsored 記事】