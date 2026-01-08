フジ松崎涼佳アナ、ノースリーブ姿で一人旅満喫「オフ感最高」「エンドレスで見ていられる」と反響
【モデルプレス＝2026/01/08】フジテレビの松崎涼佳アナウンサー（※「崎」は正式には「たつさき」）が1月6日、自身のInstagramを更新。2025年の一人旅動画に反響が寄せられている。
【写真】美人フジアナ「オフ感最高」ノースリーブ姿でワキ全開
松崎アナはハッシュタグ「＃一人旅」を添え、「去年のまとめ」「金沢→盛岡→マレーシア→裏磐梯 夏休みや弾丸旅行も含めていろいろ行けました」と旅行先での自撮りをリール動画で公開。マレーシアではすらりと伸びる腕が際立つ白いノースリーブトップスに青いシャツを巻き付けたコーディネートで、笑顔でポーズをとる姿が披露されている。
この投稿に「エンドレスで見ていられる」「オフ感最高」「可愛すぎる」「笑顔が最高」「服装トータルで似合ってる」などとコメントが集まっている。
松崎アナは2022年4月にフジテレビに入社。同年7月にスポーツニュース番組「S-PARK」のフィールドキャスターとしてデビュー。ほか「FNN Live News α」「ぽかぽか」などを担当している。（modelpress編集部）
