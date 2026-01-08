「スタイリング苦手」な40・50代へ → 乾かすだけでキマる！【楽ちんこなれボブ】が最強♡

忙しい朝のヘアスタイリングは簡単に済ませたい！ カットで差がつくこなれボブなら、そんな理想を叶えてくれるかも。レイヤーや毛先の動き、重さの残し方を工夫することで、乾かすだけで形が決まりやすくなります。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、スタイリングを時短しつつ今っぽさも楽しめるボブを厳選してご紹介します。

ふんわり内巻きで柔らかく見せるレイヤーボブ

艶やかな明るめブラウンのレイヤーボブ。ベースは厚みを残しながら、自然に内へ入るようカットされており、乾かすだけでも丸みが出やすいのが特徴です。前上がりのラインとトップのワンカールが合わさり、エアリーな動きがプラス。軽さはありつつもスカスカに見えず、大人らしい可愛さが引き立ちます。

結べる長さを残した外ハネレイヤーボブ

キャメルベージュの外ハネレイヤーボブ。毛先が自然に外へ流れる、肩にあたる長さになっています。ベースはプツっと感を残しているため、ラフでも形が崩れにくい印象。トップは軽めに仕上げ、重心が下がりすぎないよう調整されています。まとめ髪もできる長さなので、忙しい日の選択肢が広がるスタイルです。

ワンカールで形が決まる外ハネレイヤーボブ

トップはふんわり内側へ、ベースはくるんと外に動くレイヤーボブ。上下で動きの向きを分けることで、自然なくびれが生まれています。ワンカール程度でも立体感が出やすく、作り込みすぎない仕上がりに。乾かし方次第で雰囲気が変わるため、毎日同じになりにくいのもポイント。シンプルながら今っぽさを感じるデザインです。

ひし形シルエットでバランスよくまとまるショートボブ

小顔に見えやすいひし形シルエットのショートボブ。サイドを後ろと同じレングスに揃えることで、短めでもボブらしいニュアンスが残っています。襟足はくびれをつけて首元をすっきり見せつつ、全体は艶のある明るめベージュで柔らかな印象に。フォルムが整いやすく、スタイリングに時間をかけなくても形が決まりやすいスタイルです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@iimuro_yukii様、@miyu____nakamur様、@ema_nishibu様、@urano_kazuyuki様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里