自分にごほうび、あげちゃいましょ♡【ローソン】おうちカフェが華やぐ「新作スイーツ」

毎日忙しく頑張る自分にご褒美をあげたい！ そんなときは【ローソン】の「スイーツ」がおすすめです。ロングセラーの定番品から流行をおさえた新商品、季節の限定品までバリエーション豊富。今回はスイーツマニア絶賛の「新作スイーツ」をご紹介します。ぜひ参考にしてみて。

チョコづくしのぜいたくシュー

スイーツブロガーの@sujiemonさんが紹介する「カカオ薫る ショコラトリュフシュー」\300（税込）。「パリッサクッと軽い」食感のシュー生地の中には、チョコクリームと「ねっとりとろける生チョコ」が入っているのだとか。「濃厚な甘さと苦味が広がります」とのことで、最後まで美味しく食べられそう。シュー生地が厚めなのもうれしいポイントです。

リッチ感を楽しめそうなレーズンサンド

「ラムレーズンバターサンド」\254（税込）は、@sujiemonさんによると「分厚いしっとり食感のクッキー」で「コクのあるバタークリームと甘酸っぱいレーズン」をサンドしているのだとか。ちょっぴりリッチ感を楽しめそうな構成になっています。フィナンシェのようなバター感のある焼き菓子が好きな人は、試してみる価値ありかも。

レアとベイクドのいいとこどり！ 新感覚チーズケーキ

レアとベイクド両方の味・食感を楽しめる「生ベイクドチーズケーキ」\286（税込）。公式サイトによると「濃厚なのにふわっととろける」とのことので、濃厚な味とチーズの香りで満足度が高そうです。@sujiemonさんは「舌の上でとろける極上の味わい」と絶賛。バニラシードによる甘みもポイントになっており、チーズケーキ好きは要チェックです。

新食感の和モンブラン

食べやすいカップタイプのスイーツは、自分へのご褒美に最適。「ほうじ茶栗粉のほろふわモンブラン」\362（税込）は、ホイップクリーム・スポンジの上にほうじ茶粉と栗粉をトッピング。@sujiemonさんによると「ふわほろ新食感のモンブラン」とのことで、一般的なモンブランとはひと味違った味わいと食感を楽しめそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A