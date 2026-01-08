浜辺美波、今年からは“フッ軽”に旅行へ行きたい「『明日、行っちゃう？』って」

女優の浜辺美波（25歳）が、2月6日公開予定の映画「ほどなく、お別れです」公式SNSの動画で、今年からはフッ軽に旅行へ行きたいと語った。



映画「ほどなく、お別れです」に出演する浜辺美波とSnow Man・目黒蓮が、「悔いなく過ごすために今年から始めたいこと」について話すことになり、浜辺は「急になっちゃうし、予定がバタバタになっちゃうけど、ちょっと旅行に行く。ある意味フッ軽に飛び出したい。『あ、空いたじゃん』というときに『明日、行っちゃう？』って自分で思いたい」と話す。



目黒は散歩が好きで、最近も散歩がしたいなと思って出来ていないことに悔いが残っていると話し、「行きたい時に、散歩、ふらっと行ってみようかな」と語った。