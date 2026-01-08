第102回箱根駅伝

3日まで行われた第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）は、青学大が大会新となる10時間37分34秒で3年連続9度目の総合優勝を果たした。5区山上りで大逆転を演じたエースの黒田朝日（4年）は、総合優勝後に流した涙の理由を明かしている。

黒田は前回大会で青学大の先輩、若林宏樹さんがマークした区間記録を一気に1分55秒も更新。タスキを受けた時点でトップとの3分24秒差を鮮やかに逆転。往路優勝で、総合3連覇への道を切り開くと、ゴール地点の大手町では歓喜の涙を流した。

青学大の公式Xで公開されたインタビュー動画に登場した黒田。今年のレースを「ドラマチックですよね。ここまで厳しい戦いになることも珍しくて、チーム内でもアクシデントがあったり、困難な部分もあった」と振り返ると、続けてその涙の理由を明かしている。

「最後の年は必ず優勝して終わりたいというのもありましたし、優勝にかける想いというのがこれまでの3年間よりも1番大きい年だった」

主将として挑んだ最終学年の箱根駅伝に対する想いの強さを明かした黒田。最後は「そういったところで込み上げてくるものがあったなと思います」と頷いていた。



（THE ANSWER編集部）