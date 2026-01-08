元フジテレビの渡邊渚アナウンサーが6日、自身のインスタグラムを更新。昨年６月に発売した1st写真集が賞を獲得したことを報告した。



「『水平線』が、週プレ グラジャパ!AWARD2025最優秀作品賞をいただきました。」と投稿。「この受賞は、観てくださった皆様のおかげです！本当にありがとうございます。」と感謝した。



「写真集のオファーをいただいた時に、『本当に私でいいんですか？売れないですよ』と何度も担当編集さんに伝えたことを思い出しました。」と振り返り、「初めての海外での撮影も、発売日に至るまでも、不安でいっぱいな中、『水平線』をともに作り上げてくださったスタッフの皆様には感謝の気持ちでいっぱいです。」と記した。



続けて「新たな自己表現の場をいただけたこと。信頼できる方々に出会えたこと。私の人生の中で、大切な宝物の時間ができました。ありがとうございました。」とつづり、「撮影地クッド島の海を彷彿とさせる青い花束と、トロフィーを抱きしめたオフショットを」として、白のワンショルダードレス姿で笑みを浮かべる写真を掲載した。



渡邊アナは2020年にフジテレビに入社。2023年から体調不良の療養のため仕事を休養し、2024年８月末で同社を退社した。同年10月にPTSD（心的外傷後ストレス障害）を患っていたと公表し、専門治療が終了したこと明かしていた。現在はフリーで活動中。



