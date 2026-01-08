俳優・玉木宏（４５）が朝の情報番組に生出演し、ネットはくぎ付けになった。

８日にスタートする主演ドラマ「プロフェッショナル〜保険調査員・天音蓮〜」（木曜・後１０時）の番宣のため、フジテレビ系の生放送をジャック。「めざましテレビ」「サン！シャイン」「ノンストップ！」のスタジオに登場した。

メッシュの入った短髪で、口元はヒゲを生やし、オトナの色気がダダ漏れ。番組を見たネットは「おお！玉木宏イケオジになったなー」「朝から玉木宏さんの爆ビジュ見て目が覚めた」「朝から意味わからんかっこよさ」「いつまでも超絶かっこいいな」「ワイプに映る玉木宏さんかっこよすぎ！！」と絶賛。

また「髪型やメッシュの入り方、お髭（ひげ）ともバランスいいね。かっこよ」「玉木宏さんの今日の髪型、超似合ってる！めちゃくちゃカッコいい！」「ちあき先輩の玉木宏もカッコよかったけど、今の玉木宏も、渋くてカッコいいなぁ」「イケメンすぎて思わず朝には出ないような声が出ました」「玉木宏さん、いつみても本当、かっこいいなぁ……見る度にかっこいいわ………」「ああいうのをガチのイケおじ言うんやで」と渋さを増した姿にほれぼれしていた。

４５歳の年齢にも驚く声が寄せられ「ＴＶ観てて、『玉木宏（４５）』て出てて目ん玉飛び出た。同い年じゃねーか！なんで俺と違ってあんなに若いんだよ！？」「玉木宏が同い年と知って朝から驚いた」などの声が寄せられた。