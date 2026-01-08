回転寿司チェーン「スシロー」が、デジタルお食事券5千円分が抽選で2,000名に当たる、“みんなで腹一杯。スシローからのお年玉キャンペーン”を開催。

キャンペーン”に応募できるピック付きの、縁起の良い六つの福ネタを集めた「六福彩り盛り」が販売されます☆

スシロー“みんなで腹一杯。スシローからのお年玉キャンペーン”「六福彩り盛り」

販売開始日：2026年1月9日（金）

販売店舗：全国のスシロー店舗

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」では販売されません

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPで確認できます

大阪の一軒の立ち寿司「鯛すし」から誕生した回転すし「スシロー」

以降、すしネタ、しゃり、価格、店舗での体験に至るまで40年以上にわたり、徹底したこだわりを貫いてきました。

そんな「スシロー」にて、年始に来店された方に腹一杯食べてほしいという思いを込め、スシローで使用できるデジタルお食事券5千円分が抽選で2,000名に当たる“みんなで腹一杯。スシローからのお年玉キャンペーン”を開催。

店内飲食限定で提供される、縁起の良い六つの福ネタを集めた「六福彩り盛り」に、キャンペーンに応募できるピックが付いてきます☆

六福彩り盛り

価格：1,080円(税込)〜 ※店舗によって価格が異なります

販売期間：2026年1月9日（金）〜販売予定総数47万食が完売次第終了

盛り合わせ内容：とろ煮穴子（末長い活躍）、天然車えび（健康・長寿）、かに身包み 数の子バラコのせ（勝利と成功）、数の子（家族円満）、明石だこ（多くの幸せ）、伊達巻ロール（学問成就）

キャンペーンに応募できるピックが付いた「六福彩り盛り」

福ネタは、えびやかに・うなぎなどを巻きこんだ、学問成就を願う「伊達巻ロール」、健康・長寿を願う「天然車えび」、多くの幸せを願う「明石だこ」

ふんわりとろける食感を楽しめ、末長い活躍を願う「とろ煮穴子」、家族円満を願う「数の子」

そして「かに身包み 数の子バラコのせ」には、勝利と成功の願いが込められています。

みんなで腹一杯。スシローからのお年玉キャンペーン

キャンペーン応募期間：2026年1月9日（金）〜1月25日（日）

応募方法：

1）スシロー店内で「六福彩り盛り」を注文し、付属するピック裏面の二次元コードから抽選サイトにアクセス

2）ピックに記載されているシリアルナンバーを入力し抽選に参加

賞品・当選人数：スシローで使用できるデジタルお食事券5千円分・2,000名

※ピック1枚（シリアルナンバー1点）につき、一口の応募ができます

※一人何口でも応募できます

※応募期間を過ぎた場合、応募を受け付けることはできません

※その他詳細は、スシローのHPを確認ください

スシローが願う縁起の良い六つの福ネタを集めた「六福彩り盛り」には、“みんなで腹一杯。スシローからのお年玉キャンペーン”に応募ができるピック付き。

抽選で2,000名に5千円分のスシローで使用できるデジタルお食事券が当たります。

その場で結果がわかり、当たらなくても六つの福ネタに紐づいた「福ネタみくじ箋」全6種がランダムで表示されます。

キャンペーン応募者全員にプレゼント！期間中何度でも使える5％割引券

利用期間：2026年1月26日（月）〜2月28日（土）

応募者全員に期間中何度も使える5％割引券をプレゼント。

スシローのメニューがお得な価格で味わえます。

※1会計につき1回限り有効

※「お持ち帰りネット注文」「デリバリー」対象外です

※お会計金額（税込）から5％割引

※スシローの特典、サービス、割引、お食事券との併用不可。但し、お年玉キャンペーンのデジタルお食事券と株主優待券は併用可能

スシローで使用できるデジタルお食事券5千円分が抽選で2,000名に当たるピック付きの縁起物メニュー。

スシローにて2026年1月9日より販売が開始される「六福彩り盛り」の紹介でした☆

