かまいたち山内が、過去の放送で俳優・オダギリジョーから髪形について尋ねられたシーンを振り返った。

【映像】オダギリジョーが疑問を持った山内の髪形

1月7日に放送されたテレビ朝日系バラエティー番組『かまいガチ』では、山内健司と濱家隆一がこたつに入りながら、2025年の放送を振り返る「かまいガチ2025年の5大ニュース」を企画。番組初の快挙や豪華ゲストとの収録秘話が語られた。

俳優のオダギリジョーが「居酒屋あるあるクイズ」に出演した際の話に及ぶと、濱家は「山内の刈り上げを、僕がいつも『なんでお前そんな髪形してんの？』って言ってたんですけど、やっぱりオダギリさんも思ってた」と、オダギリからも山内の髪形に疑問が呈されたことを明かした。山内は「オダギリさんもまあまあな髪形してるって」と当時ウェーブがかったミディアムヘアで登場したオダギリの髪形を指摘すると、濱家は「オダギリジョーやもん。オダギリジョーは何してもいいんや」と言い切り、山内に至っては「ダメや」と強くつっこんでいた。

番組ではオダギリが山内の髪形に疑問を持った瞬間の映像が放送された。ドラマや映画への出演を希望する山内に対し、オダギリが「山内さん、でも髪の毛が…髪形がちょっと…」と厳しい一言。濱家も笑いを堪えながら「ずっと言ってるんですよ。この髪形、マジで意味わかんないですよね？」と質問。オダギリは「意味はわかるんですけど、役者の方向にそれはいらないかなと」と冷静に指摘。そして「銀行員とかできるのかな。先生とか…役が固まっちゃうというか…刈り上げっていうか…」と連発する刈り上げというワードに濱家が笑いを堪えると、オダギリは「刈り上げってNGワードなんですか？」と純粋な質問を放ち、その場は爆笑に包まれた。濱家は山内の髪形に長年思うところがあったようで「今スッキリしてます」とオダギリに感謝を述べていた。

収録後も、オダギリは1、2杯お酒を付き合ってくれたといい濱家は「めっちゃ嬉しかった」と喜びを噛み締めていた。