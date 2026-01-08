“おひなさま”ひな（長浜広奈）がコスプレに挑戦。男装に大変身した姿が「イケメンすぎる」と視聴者の間で話題になった。

【映像】イケメン高校生＆王子様にコスプレしたおひな様

ABEMAにて1月7日（水）に放送された『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。（略称：すぱのび・今日好き）』#37では、「コスプレ部」と題した新コーナーが展開された。

企画の発端となったのは、もんた（MON7A）が“新しい自分に出会いたい”という思い。もんたと共にコスプレに挑むのは、ひな、さら（永瀬さら）、さわ（紗和）といった面々だ。

ひなともんたは「ハロン編」で注目された2人。そんなもんたは「爆モテ警察官」、ひなは「王子様系男装」コスプレに挑戦することに。ひなは過去にもイケメン男子高校生のコスプレをした経験があり話題を呼んでいた。

今回もんたとひなは揃って“カッコいい系コスプレ”を表現することに。エレガントな王子様を目指すひなは暗めの赤系ウィッグをチョイス。もんたが「前髪をちょっと切って男の子っぽくしたらカッコ良くなりそうじゃない？」と提案すると、ひなも「めっちゃカッコ良いと思います」と同意していた。

その上で衣装も買い、メイクを施して、エレガントな王子様へと大変身したひな。登場すると、共演者から「すごい！ かっこいい！」「新しいおひなだね！」などと絶賛の声が上がる。

コスプレのポイントについて聞かれると、ひなは「髪の毛ですかね」ともんたと一緒に選んだウィッグを挙げた。普段は可愛いイメージのひなだが、一転イケメンになったひなの姿にさわは「カッコいい」「赤めっちゃ似合ってるわ」などと称賛していた。

見事イケメンコスプレを成功させたひな。視聴者は「イケメンすぎる」「ひなちゃんめっちゃカッコいい！」「爆イケすぎ」「こんなに変われるのスゴいな」などの声が寄せられていた。