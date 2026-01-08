【ワシントン＝阿部真司】米国のルビオ国務長官は７日、トランプ政権が領有の意欲を示すデンマーク自治領グリーンランドについて、購入を通じて取得を目指す考えを示した。

デンマーク側と来週協議するとしている。

ルビオ氏は記者団からグリーンランドを購入する意向があるかを問われ、「最初からそれがトランプ大統領の意図するところだ」と語った。米軍活用の可能性については「安全保障上の脅威を特定すれば、どの大統領も軍事的手段の選択肢を持つ」と述べる一方、軍事的圧力ではなく交渉を重視する考えを示した。

ルビオ氏は、１９４６年にトルーマン大統領（当時）がグリーンランドの買収をデンマークに打診した経緯に触れ、領有を検討したのは「彼（トランプ氏）が初めてではない」とも語った。

これに関連し、キャロライン・レビット大統領報道官は７日の記者会見で領有の狙いについて、米国による北極圏での支配力強化だと説明した。「極めて重要かつ戦略的な地域で、中国やロシア、その他の敵対国による攻撃的な行動を阻止する」と語り、中露の影響力を排除する考えを示した。

トランプ氏はこれに先立ち、自身のＳＮＳで、米国も加盟する北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）を巡り、「米国がいなければ、ロシアと中国はＮＡＴＯを全く恐れていない」と投稿した。米国によるグリーンランド領有は中露への抑止力強化につながると印象づけようとしたとみられる。