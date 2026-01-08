わんこと女の子の心温まる光景が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で11万回再生を突破し、「自然と笑顔になります」「めっちゃ幸せそう」「すべてが可愛すぎる」といったコメントが寄せられることとなりました。

歯磨きが日課の3兄妹

YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」では、豆柴の『うに』くん、ゴールデンレトリバーの『おから』ちゃん、1歳の女の子『ほの』ちゃんの仲睦まじい姿が紹介されています。

とっても仲良しな3兄妹の日課は、歯磨き！！この日も、パパが歯磨きをしてくれました。まずは、ほのちゃんが頑張ります。楽しそうに歯を磨いてもらうほのちゃんを、うにくんとおからちゃんが優しく見守っていたそう。ほのちゃんが終わると、2匹とも準備をして待っていたといいます。

1歳の女の子が近づいて…

次に歯を磨くのは、おからちゃん。またまたパパが磨いていると、ほのちゃんが近づいてきました。おからちゃんの口元に手を伸ばすほのちゃん…。実は、ほのちゃんはおからちゃんの歯磨きを手伝いたかったのでした。

パパにサポートされながらおからちゃんの歯を磨くほのちゃんは、まるでお姉ちゃんのよう。歯磨きが終わると、おからちゃんをぎゅっと抱きしめて褒めてあげたそうです。心温まる一幕に、見ている方まで心が洗われます…♪

その横では、うにくんが自分の番を待っていました。

幸せが溢れている行動にホッコリ

そして、最後はうにくんの番です。うにくんの歯磨きも手伝いたいほのちゃんは、歯磨きに手を伸ばしたそう。しかし、うにくんの歯は小さく、ほのちゃんにはハードルが高かったようです。それでも、手を握ったり、歯磨きの真似をしたりして、うにくんの歯磨きのお手伝いをしたのでした。

最後はパパが素早く済ませ、うにくんの歯磨きは完了。ほのちゃんは、最後まで歯を磨いてあげられなかったため、不服そうな顔をしていたといいます。仲良しな3兄妹の愛情あふれる光景に、思わず癒されてしまいますね。

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「みんなの嬉しさが伝わる」「こちらまで幸せな気持ちになります」「可愛い3人に今日も癒されました」などさまざまなコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」には、うにくん＆おからちゃん＆ほのちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

