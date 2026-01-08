ワンコがおばあちゃんの家で避難訓練を練習！びっくりするほどお利口さんな行動と、最後の可愛すぎる仕草が大きな反響を集め、投稿は159万回再生を突破。「ちゃんとお返事してる」「最後のドヤ顔が可愛い」「天才…！」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：おばあちゃんの家にきた犬に『避難訓練です』と伝えた結果→とんでもなくお利口な『驚きの行動』】

避難訓練の練習をするワンコ

災害など有事の際にワンコと素早く同行避難できるかな…そう不安に思う飼い主さんは多いもの。そんな犬飼いさんにぜひご紹介したい投稿が、TikTokアカウント「ore_inu_dayo」に投稿されています。

主役はマルチーズとトイプードルのMIX犬「マルプー」の男の子ワンコ。この日、おばあちゃんの家に遊びにきていた飼い主さんとワンコは、避難訓練の練習を実施！自宅では『ハウス』ですが、おばあちゃんのおうちでは『避難訓練』にコマンドが変わるのだそう。

飼い主さんの『避難訓練です！避難訓練です！』の声に、部屋の奥から走ってきたワンコ。猛ダッシュでケージに向かっていったそう。

お利口さんすぎる行動に驚き…！

超特急でケージの中に入ったワンコは、スチャッとお座りをして飼い主さんを見つめたそう。『避難できましたか？』と聞くと「ハッ！」と声を出してお返事もばっちりだったとか。同時にその場でダンッ！と踏み鳴らす豪快な足踏みもセットです。

まさにお手本のような避難訓練！お返事付きで完璧としかいいようがありません。賢さと可愛さが共演したワンコの行動は、多くの人にとびっきりの笑顔を届けたのでした。

お利口さんすぎるワンコの避難訓練の光景には「めっちゃ偉い子ちゃん♡」「すごい！カッコいい！」「みんな見習おうぜ」といった絶賛のコメントが数多く寄せられました。

ワンコの毎朝ルーティン♪

素晴らしい避難訓練をお見せしたワンコですが、毎朝おばあちゃんの家に行くことがルーティンだといいます。まずは新聞をお届けし、おばあちゃんに撫でられながらこっそり体調を確認するのだとか。なんて気の利いたワンコなのでしょう…！

窓辺からお庭のパトロールを行い、ここまでが朝のルーティンなんだそう。ワンコの新聞配達を楽しみにし、抱っこすると活力が沸くというおばあちゃんのために、せっせとおばあちゃん孝行をする優しいワンコなのでした♡

TikTokアカウント「ore_inu_dayo」には、お茶目で愛らしいワンコと飼い主さんの日常が紹介されていますよ。お喋り上手な姿も必見です♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「ore_inu_dayo」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております