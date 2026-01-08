新潟県内では、昨年12月頃から企業の経営者などになりすましてメールを送り、口座に入金を促す「ビジネスメール詐欺未遂」の認知が相次いでいましたが、7日、現金をだましとられる被害が発生したことがわかりました。



警察によりますと、昨年12月から1月7日までに確認されたビジネスメール詐欺未遂は県内で10件以上ということですが、現金をだまし取られる被害は初めてです。被害額は1900万円にのぼります。





1月5日、県内の企業に対し差出人がその企業の社長名のメールが届き「プロジェクトのため、新しいSNSグループを作成し、その二次元コードを返信してください」などと指示されました。担当者がSNSグループを作成し、二次元コードを送信すると社長名のアカウントがグループに参加。会社の口座情報や利用残高を教えるように指示してきたということです。その後「急きょ、支払いが必要になったため本日中に振り込むように」「振り込みが完了したら振り込み明細の写真を送信するように」などと口座へ送金する指示があり、6日に担当者が1900万円を口座に振り込んだということです。その後、さらに1500万円を振り込むよう指示されましたが、なんらかの理由で口座に振り込むことができず、実際の社長に確認したところ詐欺被害が発覚。警察へ被害を届け出ました。警察はトクリュウ（匿名・流動型犯罪グループ）による犯行とみて、捜査を進めています。被害防止のため、警察は以下の点に注意するよう呼び掛けています。・送金に関するメールを受信した場合は、メール以外の方法で内容を確認する。・確認する場合は、メールに記載されている連絡先ではなく、アドレス帳や名刺などの以前から把握している電話番号などで確認する。・送金先の変更や緊急の送金、SNSグループの作成に注意する。・添付ファイルやリンク先を不用意に開かない。不審なメールなどが届いた場合は警察へ相談してほしいとしています。