お笑いコンビのかまいたちのYouTubeチャンネルで2026年1月3日に公開された動画に、将棋の藤井聡太六冠がゲスト出演した。

「【将棋】かまいたちが藤井聡太六冠と将棋くずしで真剣勝負！」と題した動画は、かまいたちと藤井が座敷で正座するスリーショットからスタート。濱家隆一は「すごいことが起きてる！」と切り出し、山内健司も「パニックになってるんちゃいますか？ 見てる人」と興奮を隠しきれない。なお、藤井がお笑い芸人のYouTubeチャンネルに出演するのは、今回が初めてだという。

かまいたちは25年に続き、26年も東海テレビで制作・放送された新春特番「藤井聡太とかまいたち」で藤井と共演。同番組の収録終わりの時間を利用して、この異色のコラボレーションは実現したのだとか。

3人の目の前に置かれたのは、将棋盤と将棋の駒。これを使用して行う企画は将棋くずしだ。濱家が「将棋くずしをやられることは？」と尋ねると、藤井は「子どもの頃に将棋くずしをやったことがありまして。ちょっとだけ経験者ですので、自信があります」とニヤリ。山内は「藤井さんに将棋でちょっとでもかかわっていることで勝てることなんかこれくらいしかない」と意気込んだ。

将棋くずしとはいえ真剣勝負には違いない。藤井は、トランプなど運の要素を含むゲームで負けるのは仕方がないとしつつも「将棋くずしも実力のゲームかなと思う」と、将棋同様に勝つ気満々。ちなみに藤井は、何かの企画で6～7年前にタモリと将棋くずしに興じたことがあるという。

ルールは、駒を滑らす際に音を鳴らしたらその時点で失格というもの。勝負が開始されると、3人は1人ずつ順番に指先で駒を盤外に移動させていく。1つまた1つと安牌な駒が減っていき、最初に濱家が駒を「カタッ」とさせて脱落。そして、藤井と山内の一騎打ちへ。天才棋士に勝利する千載一遇のチャンス。山内は「ちょっとごめんなさい。マイクの位置を変えます」とピンマイクをずらして真剣モードに。うつ伏せの体勢になり、限りなく顔と身体を盤面に近付けて挑んだものの、駒を一つ動かしたことによって駒の山はバランスを失い、雪崩のように崩壊した。その瞬間、山内は床に倒れ込み「ちょっともう1回やらせて。指太過ぎた……」と嘆き、勝利を収めた藤井は楽しそうに微笑んでいた。

本動画に対し、コメント欄には「今までで一番エグいゲストだろこれ」「誰に何させてんねん！w」「大谷翔平と野球盤やるようなもんだろこれ」「マジの国の宝ゲストやん」などの声が寄せられている。

