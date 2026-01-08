グランド ハイアット 東京は、いちごを使ったセミビュッフェディナーとイタリアンコースを1月5日から2月28日まで提供する。

フレンチ キッチンでは、選べるメイン料理に加えて前菜とストロベリースイーツ計28種類をビュッフェ形式で提供するセミビュッフェディナーを開催する。前菜は冬野菜のローストやゆずドレッシングを添えた鶏胸肉の低温調理、生ハムとビーツのサラダなどで、スモークサーモン、えびのマリネ、ムール貝やサラダ、チーズなども用意する。デザートはいちごのショートケーキやタルト、ホワイトチョコレートムースなど6種類。メイン料理は、サーロインのローストビーフ、チキンときのこのフリカッセ、魚介のナージュなど6種類から1品選べる。料金は7,480円から。

フィオレンティーナでは、全品にいちごを取り入れた特別ディナーコースを提供する。ストロベリーヴィネグレットソースを使用したサラダ、いちごとビーツを練りこんだラビオリ、いちごの特製ソースを使用した国産牛サーロインのタリアータ、リコッタチーズムースとピスタチオアイスクリーム、ストロベリースープの全4品。料金は9,900円。

いずれも税込・サービス料別。