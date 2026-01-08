「S-300V」地対空ミサイルシステムが攻撃を受ける

ウクライナ国防省は2025年1月6日、同国東部ドネツク州で、ロシア軍のS-300V長距離地対空ミサイルシステムを構成するレーダー破壊したと発表し、その様子を捉えた映像を公開しました。

【映像】撃破されるロシア軍の「S-300V」地対空ミサイルシステム

S-300は旧ソ連時代に開発され、現在もロシア軍の防空兵器として重要な役割を担っています。様々な派生型があり、「S-300V」は自走発射機がキャタピラで走行する装軌車両となっています。

ウクライナ国防省は今回の攻撃で、無人システム軍に所属する第412独立無人システム旅団「ネメシス」が、S-300Vの頭脳となる「9S32」追跡レーダーを破壊したと報告。「9S32」追跡レーダーは、約150kmの索敵範囲を持ち、最大6つの目標に対して、同時に12発のミサイルを誘導可能な能力があるとされています。

なお、ウクライナの無人システム軍は、2024年に創設された世界で初めてドローンの運用に特化した独立軍種です。

ちなみにS-300Vは、ロシアが不法占拠している北方領土の択捉島と国後島にも2020年に配備されましたが、ウクライナへの全面侵攻後、両島から姿を消したことが明らかになっています。日本の防衛省は「ウクライナでの使用のために転用された」と分析しており、ウクライナ侵攻の影響が、極東の防空態勢にも表れていると指摘しています。