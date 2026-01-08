ファイターズは１月７日から、新入団選手たちの合同自主トレがスタートし、千葉県の２軍施設に姿を現した新庄剛志監督が、２０２６年のホーム開幕投手の構想を明らかにしました。



（新庄監督）「ことしもよろしくお願いします。（去年の）クリスマスからとんでもないプレゼントをもらって、有原くんを獲得してもらって、２年連続最多勝の２人（伊藤大海・有原）、かなり優勝に近づいた。（多くの有力選手獲得に）また迷うことがいっぱいで楽しいシーズンになりそうだなと」





７日から始まった新入団選手たちの合同自主トレにまざって、主力選手らも球団施設で汗を流していました。新庄監督は２軍施設を訪問し、新年早々、驚きのプランを口にしました。（新庄監督）「５年もやるとはね…３年目で優勝して終わるつもりだったんですけど、こうなったらもう１５年くらいやろうかな、完璧なチームを作り上げるためには。僕の中での打倒は（ソフトバンクの）小久保裕紀なんで、そこにはことしダントツで差をつけて勝つという考えしかない。先発陣、僕の頭の中では１１人いるので、なんとか先発陣は安心している。伊藤くん・有原くん・北山くん・達くん、中５日でいけるんじゃないかなって。先発の投手も最初の２～３か月は中継ぎに入ってもらう可能性も高いので、その辺を考えるのがむちゃくちゃ楽しい」そしてー（新庄監督）「もちろんエスコン１発目は有原くんでいきたいなと。みんなもそう願っていると思うし。それは本人ともう１回話し合って、僕の気持ちではいってもらいたい」ホーム開幕戦の先発を明言しました。（新庄監督）「日本一の前にリーグ優勝です。短期決戦はどうなるかわからないから、１４３試合勝って、そこが一番のポイントというか目指すところはそこしかない。やるのは選手なので、選手を信頼して戦っていきたい」