NBAホークスのトレイ・ヤング（27）が7日（日本時間8日）、ウィザーズへトレード移籍することがわかった。米スポーツ専門局「ESPN」が報じた。

「ESPN」のシャムズ・シャラニア記者によると、ホークスはヤングをウィザーズに放出。対してウィザーズはCJ・マッカラム（34）、コーリー・キスパート（26）をホークスに放出する。

ウィザーズでリードガードに務める予定のヤング。21-22シーズンのオールNBA選出選手であるヤングは、キャリア平均25.2得点、9.8アシストを記録。昨シーズンはリーグトップの1試合平均11.6アシストを記録。ヤングはキャリアを通して2シーズン（22-23シーズンと23-24シーズン）で平均25得点、10アシストを記録して、これはラッセル・ウェストブルックと並んでNBA史上2位の数字を残している。

ホークスは、ジェイレン・ジョンソン、ニケイル・アレクサンダー＝ウォーカー、ダイソン・ダニエルズ、オニエカ・オコング、ザッカリー・リザシェイの台頭により、ウイングとディフェンス陣のプレースタイルがより流動的になり、新たなフェーズに突入する。