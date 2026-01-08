庄司浩平、“憧れの聖地”で撮りおろし さまざまな表情を詰め込んだ卓上カレンダー発売「僕が子どものようにわめき念願の…」
俳優の庄司浩平（26）の4月始まりカレンダー『庄司浩平カレンダー 2026.04-2027.03』が3月30日に発売される。8日にKADOKAWAが発表した。
【別カット】庄司浩平、恐竜の化石をバックにスタイリッシュな1カット
2025年は『40までにしたい10のこと』『仮面ライダーガヴ』などに出演し、大きな飛躍を遂げた庄司。
本作はかねてから「恐竜好き」を公言していた庄司本人の希望もあり、恐竜の聖地・福井県で撮影を敢行。「一度は行かないとならない！」と本人が強い思いを抱いていた、福井県立恐竜博物館をはじめ、県内の名所を巡り、抜群のスタイルを生かしたソリッドかつモードなカットから、牧歌的な風景を楽しむ素顔までを撮りおろし。多角的な「いまの庄司浩平」を切り取ったアイテムとなっている。
カレンダーは4月始まりの12ヶ月卓上型の仕様で、美麗なカットたちを額装して楽しめるようなアイテムとなっている。
発売に向け庄司は「子供の頃から恐竜が好きだったので、聖地である福井県で2026年のカレンダーの撮影ができたのは、本当に最高でした！恐竜だけじゃなく、今回初めて訪れた、福井の魅力も沢山詰まっていると思いますのでお楽しみにしていてください！」とコメント。
また、自身のXでも「今回は僕が子どものようにわめき念願の福井県へ、恐竜 素敵な場所ばかりで、その空気感が写真から伝わってくると期待しております」とカレンダー発売を告知し、一部カットを公開。ファンからは「早速予約しました！」「素敵な写真ばかりで期待以上です♪」など、早くも続々と反響が寄せられている。
なお、本書の発売を記念し、4月25日には東京・SHIBUYA TSUTAYAで庄司本人が登壇する発売記念イベントが開催される。
