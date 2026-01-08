アンミカ、日本の細やかなルールに感心「ホスピタリティーにつながっている」
モデルでタレントのアンミカ（53）が、7日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜〜インターナショナル第2弾〜』（後9：00）にゲストとして出演。「世界の女性と大激論！世界から見た日本ってどんな国？スペシャル」と題したテーマで、日本ならではのルールについて語った。
【写真】「ワインカラーのミニスカートコーデすごく可愛い」「ステキです」と反響のアンミカの私服コーデ
アンミカは「日本のルールは細かいけど、その細かさがホスピタリティーや衛生管理につながっているところが好き」と日本の魅力を紹介。中でも言い回しで印象に残っているものとして、お手洗いに貼られている「いつも綺麗に使ってくれてありがとうございます」という張り紙を挙げていた。
「先に感謝されているから、『キレイに使わなあかん！』って思う」と話し、「そういう綺麗な遠回しが好き」とアンミカらしい表現で語ると、スタジオのゲストたちも共感した様子で聞き入っていた。
【写真】「ワインカラーのミニスカートコーデすごく可愛い」「ステキです」と反響のアンミカの私服コーデ
アンミカは「日本のルールは細かいけど、その細かさがホスピタリティーや衛生管理につながっているところが好き」と日本の魅力を紹介。中でも言い回しで印象に残っているものとして、お手洗いに貼られている「いつも綺麗に使ってくれてありがとうございます」という張り紙を挙げていた。
「先に感謝されているから、『キレイに使わなあかん！』って思う」と話し、「そういう綺麗な遠回しが好き」とアンミカらしい表現で語ると、スタジオのゲストたちも共感した様子で聞き入っていた。